Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине начинается аттестация таможенников: Гостаможслужба проверит всех работников

таможня
В Украине начинается аттестация таможенников / Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба Украины официально приступила к процессу одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Проверка должна определить соответствие работников занимаемым должностям, уровень их профессиональной компетентности и добродетели в рамках реформы таможни.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС.

Старт процедуры закреплен приказом Гостаможслужбы №2400 от 14 мая 2026 года "О начале проведения одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов".

До 13 июля планируется сформировать аттестационные комиссии. В их состав будут привлекаться представители международных организаций для обеспечения прозрачности процесса и соблюдения европейских стандартов оценивания.

Практический этап аттестации должен стартовать в сентябре 2026 года. Процедура предусматривает:

  • тестирование на знание законодательства Украины;
  • тестирование общих способностей;
  • собеседование для оценки добродетели и профессиональной компетентности.

Аттестация будет проходить в две очереди. В первые 18 месяцев проверку должны пройти заместители председателя Гостаможслужбы, руководители структурных подразделений центрального аппарата, а также руководители таможен и их заместители.

Для других должностных лиц таможенных органов предельный срок проведения аттестации составляет 36 месяцев.

В Гостаможслужбе отметили, что отказ от прохождения аттестации, неподача заявления об участии или неудовлетворительный результат могут стать основанием для увольнения с государственной службы.

Процедура проводится в соответствии с законом №3977-IX о реформе таможенных органов и постановлении Кабмина №1100, определяющим порядок оценки добродетели и профессиональной компетентности таможенников.

Государственная таможенная служба Украины завершила создание и настройку ИТ-решения для контакт-центра системы Help desk. Старт работы Контакт-центра намечен на начало апреля 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко