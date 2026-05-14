В Украине начинается аттестация таможенников: Гостаможслужба проверит всех работников

Государственная таможенная служба Украины официально приступила к процессу одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Проверка должна определить соответствие работников занимаемым должностям, уровень их профессиональной компетентности и добродетели в рамках реформы таможни.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС.

Старт процедуры закреплен приказом Гостаможслужбы №2400 от 14 мая 2026 года "О начале проведения одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов".

До 13 июля планируется сформировать аттестационные комиссии. В их состав будут привлекаться представители международных организаций для обеспечения прозрачности процесса и соблюдения европейских стандартов оценивания.

Практический этап аттестации должен стартовать в сентябре 2026 года. Процедура предусматривает:

тестирование на знание законодательства Украины;

тестирование общих способностей;

собеседование для оценки добродетели и профессиональной компетентности.

Аттестация будет проходить в две очереди. В первые 18 месяцев проверку должны пройти заместители председателя Гостаможслужбы, руководители структурных подразделений центрального аппарата, а также руководители таможен и их заместители.

Для других должностных лиц таможенных органов предельный срок проведения аттестации составляет 36 месяцев.

В Гостаможслужбе отметили, что отказ от прохождения аттестации, неподача заявления об участии или неудовлетворительный результат могут стать основанием для увольнения с государственной службы.

Процедура проводится в соответствии с законом №3977-IX о реформе таможенных органов и постановлении Кабмина №1100, определяющим порядок оценки добродетели и профессиональной компетентности таможенников.

