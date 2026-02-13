Гостаможслужба запустила новые электронные уведомления для декларантов

Пользователи чат-бота "Единого окна для международной торговли" могут подписаться на два новых вида электронных уведомлений — о выдаче сертификатов EUR.1/EUR-MED и о доставке грузов в таможню назначения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В Личном кабинете чат-боту теперь доступны следующие оповещения:

О выдаче или отказе в выдаче сертификатов EUR.1 и EUR-MED. Пользователи получат оперативную информацию о подтверждении преференциального происхождения товаров без дополнительных обращений и ожиданий.

О доставке груза в таможню назначения при импорте в Украину.

Уведомление позволяет контролировать перемещение товаров и своевременно планировать дальнейшие таможенные формальности.

В то же время, в службе уточняют: уведомление о доставке не направляется, если таможенная декларация содержит чувствительные товары.

В таможне отмечают, что продолжают расширять электронные инструменты взаимодействия с бизнесом для повышения прозрачности, предсказуемости и эффективности международной торговли.

Добавим, за 2025 год в госбюджет поступило 716,1 млрд грн таможенных платежей — это на 21% больше, чем в прошлом. Декабрь 2025 года вообще установил абсолютный рекорд с начала великой войны: 75 млрд грн всего за один месяц.