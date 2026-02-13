Запланована подія 2

Держмитслужба запустила нові електронні сповіщення для декларантів

Користувачі чат-боту "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" можуть підписатися на два нові види електронних сповіщень — про видачу сертифікатів EUR.1/EUR-MED та про доставку вантажів до митниці призначення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У Особистому кабінеті чат-боту відтепер доступні такі сповіщення:

  • Про видачу або відмову у видачі сертифікатів EUR.1 та EUR-MED. Користувачі отримуватимуть оперативну інформацію щодо підтвердження преференційного походження товарів без додаткових звернень та очікування.
  • Про доставку вантажу до митниці призначення при імпорті в Україну.
  • Повідомлення дозволяє контролювати переміщення товарів і своєчасно планувати подальші митні формальності.

Водночас у службі уточнюють: сповіщення про доставку не надсилається, якщо митна декларація містить чутливі товари.

У митниці наголошують, що продовжують розширювати електронні інструменти взаємодії з бізнесом для підвищення прозорості, передбачуваності та ефективності міжнародної торгівлі.

Додамо, за 2025 рік до держбюджету надійшло 716,1 млрд грн митних платежів — це на 21% більше, ніж торік. Грудень 2025-го взагалі встановив абсолютний рекорд з початку великої війни: 75 млрд грн лише за один місяць. 

Автор:
Тетяна Гойденко