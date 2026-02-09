Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,42

51,24

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС підтримує реформу митниці України та цифрову інтеграцію

EU4PFM продовжує допомогу Україні у реформуванні митної сфери та цифровізації
EU4PFM продовжує допомогу Україні у реформуванні митної сфери та цифровізації / ДМС України

Системна співпраця Державної митної служби України та Програми ЄС EU4PFM, спрямована на реформування митної сфери та підготовку України до вступу до ЄС, продовжиться у 2026 році. Через EU4PFM Європейський Союз також і надалі надаватиме екстрену допомогу, пов’язану з потребами воєнного часу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов наголосив, що євроінтеграція залишається стратегічним пріоритетом України, а EU4PFM – ключовим партнером у цьому процесі.

Він відзначив, що Єврокомісія оцінює роботу митниці за трьома напрямами: законодавство, ІТ та інституційна спроможність, і торік завдяки спільній роботі Україна отримала високу оцінку.

У 2025 році за підтримки EU4PFM було досягнуто низки результатів, які продовжать розвивати у 2026 році:

  • Розроблено проєкт нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС. Пріоритет 2026 року – фіналізація, ухвалення та підготовка підзаконних актів і ІТ-систем для його набуття чинності,
  • Україна отримала позитивну оцінку скринінгового звіту щодо відповідності законодавства нормам ЄС та рекомендації щодо надання Держмитслужбі статусу правоохоронного органу,
  • Триває імплементація заходів Національної стратегії доходів – 2030.

Заступник Голови Держмитслужби з цифрового розвитку Олег Ніколайчук повідомив про очікуване затвердження нового Стратегічного плану цифрового розвитку, розробленого за участі європейських експертів. План враховує обов’язкові ІТ-системи, визначені DG TAXUD, і дозволить системно рухатися у цифровізації митниці відповідно до стандартів ЄС.

Серед планів на 2026 рік – завершення розробки NCTS Фаза 6 для приєднання до нової версії системи "митного безвізу", а також запуск Контактцентру для взаємодії митниці з бізнесом.

Представник ЄС в Україні Хав’єр Касановас відзначив позитивну динаміку реформ і підкреслив, що Україна залишається ключовим пріоритетом серед країн-партнерів.

Нагадаємо, 1 жовтня виповнилося три роки з моменту запровадження в Україні “митного безвізу” — міжнародного застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). За цей час бізнес оформив понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту. Кількість перевезень щороку стабільно зростає

Автор:
Тетяна Гойденко