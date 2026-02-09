ЄС підтримує реформу митниці України та цифрову інтеграцію

Системна співпраця Державної митної служби України та Програми ЄС EU4PFM, спрямована на реформування митної сфери та підготовку України до вступу до ЄС, продовжиться у 2026 році. Через EU4PFM Європейський Союз також і надалі надаватиме екстрену допомогу, пов’язану з потребами воєнного часу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов наголосив, що євроінтеграція залишається стратегічним пріоритетом України, а EU4PFM – ключовим партнером у цьому процесі.

Він відзначив, що Єврокомісія оцінює роботу митниці за трьома напрямами: законодавство, ІТ та інституційна спроможність, і торік завдяки спільній роботі Україна отримала високу оцінку.

У 2025 році за підтримки EU4PFM було досягнуто низки результатів, які продовжать розвивати у 2026 році:

Розроблено проєкт нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС. Пріоритет 2026 року – фіналізація, ухвалення та підготовка підзаконних актів і ІТ-систем для його набуття чинності,

Україна отримала позитивну оцінку скринінгового звіту щодо відповідності законодавства нормам ЄС та рекомендації щодо надання Держмитслужбі статусу правоохоронного органу,

Триває імплементація заходів Національної стратегії доходів – 2030.

Заступник Голови Держмитслужби з цифрового розвитку Олег Ніколайчук повідомив про очікуване затвердження нового Стратегічного плану цифрового розвитку, розробленого за участі європейських експертів. План враховує обов’язкові ІТ-системи, визначені DG TAXUD, і дозволить системно рухатися у цифровізації митниці відповідно до стандартів ЄС.

Серед планів на 2026 рік – завершення розробки NCTS Фаза 6 для приєднання до нової версії системи "митного безвізу", а також запуск Контактцентру для взаємодії митниці з бізнесом.

Представник ЄС в Україні Хав’єр Касановас відзначив позитивну динаміку реформ і підкреслив, що Україна залишається ключовим пріоритетом серед країн-партнерів.

Нагадаємо, 1 жовтня виповнилося три роки з моменту запровадження в Україні “митного безвізу” — міжнародного застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). За цей час бізнес оформив понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту. Кількість перевезень щороку стабільно зростає