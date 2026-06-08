"Укрзалізниця" заробила на продажу металобрухту понад 600 мільйонів гривень

АТ "Укрзалізниця" продовжує підвищувати операційну ефективність та покращувати управління своїми активами. Від початку 2026 року компанія успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйони гривень. Цей фінансовий показник уже перевищив результат за весь 2025 рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій україни.

Загалом залізничний оператор реалізував 95,7 тисячі тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше порівняно з минулим роком (у 2025 році аукціони проводилися лише у період з червня по грудень).

Зокрема, продаж 0,3 тисячі тонн кольорових металів приніс компанії 46 мільйонів гривень. Для посилення конкуренції на торгах та залучення більшої кількості учасників залізниця нещодавно провела спеціальну зустріч із представниками бізнесу.

Виконання контрактів та користь для інфраструктури

Компанія вчасно та у повному обсязі виконує свої зобов’язання з постачання. Від початку 2026 року залізничники вже відвантажили покупцям 59,1 тисячі тонн сировини, що дозволяє вітчизняним металургійним підприємствам чітко прогнозувати свою роботу. Представники галузі наголошують, що залізничний брухт є критично важливим джерелом сировини для підтримки стабільного сталеплавильного виробництва.

Крім суто фінансового ефекту, очищення від металобрухту має важливе технологічне значення для залізниці:

Звільнення колій: списані вантажні та пасажирські вагони, застарілі локомотиви та інша техніка більше не накопичуються на станціях.

Покращення логістики: зменшення захаращеності колій полегшує проведення маневрових операцій та підвищує загальну ефективність експлуатаційної роботи.

Безпека: своєчасне списання та утилізація старого рухомого складу безпосередньо впливають на безпеку руху поїздів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця" за чотири місяці заробила на брухті більше, ніж за весь минулий рік. Станом на кінець квітня компанія продала 69,7 тисячі тонн брухту чорних металів на суму 439,9 мільйона гривень. Уже на той момент ці проміжні показники виявилися відповідно на 16,7% та 10% вищими за підсумкові результати всього попереднього року.