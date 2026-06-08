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"Укрзализныця" заработала на продаже металлолома более 600 миллионов гривен

"Укрзализныця" выставила на аукцион первые лоты металлолома
"Укрзализныця" заработала на продаже металлолома более 600 миллионов гривен

АО "Укрзализныця" продолжает повышать операционную эффективность и улучшать управление своими активами. С начала 2026 года компания успешно провела аукционы по продаже металлолома на общую сумму 633 миллиона гривен. Этот финансовый показатель уже превысил результат за весь 2025 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

В общей сложности железнодорожный оператор реализовал 95,7 тысячи тонн лома черных и цветных металлов, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом (в 2025 году аукционы проводились только в период с июня по декабрь).

В частности, продажа 0,3 тысяч тонн цветных металлов принесла компании 46 миллионов гривен. Для усиления конкуренции на торгах и привлечения большего количества участников железная дорога недавно провела специальную встречу с представителями бизнеса.

Выполнение контрактов и польза для инфраструктуры

Компания своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по поставке. С начала 2026 года железнодорожники уже отгрузили покупателям 59,1 тысяч тонн сырья, что позволяет отечественным металлургическим предприятиям четко прогнозировать свою работу. Представители отрасли отмечают, что железнодорожный лом является критически важным источником сырья для поддержания стабильного сталеплавильного производства.

Кроме чисто финансового эффекта, очистка от металлолома имеет важное технологическое значение для железной дороги:

  • Освобождение путей: списанные грузовые и пассажирские вагоны, устаревшие локомотивы и другая техника больше не скапливаются на станциях.
  • Улучшение логистики: уменьшение загроможденности путей упрощает проведение маневровых операций и увеличивает общую эффективность эксплуатационной работы.
  • Безопасность: своевременное списание и утилизация старого подвижного состава оказывают непосредственное влияние на безопасность движения поездов.

Напомним, "Укрзализныця" за четыре месяца заработала на ломе больше, чем за весь прошлый год. По состоянию на конец апреля компания продала 69,7 тысяч тонн металлолома черных металлов на сумму 439,9 миллиона гривен. Уже на тот момент эти промежуточные показатели оказались соответственно на 16,7% и 10% выше итоговых результатов всего предыдущего года.

Автор:
Максим Кольц