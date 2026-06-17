В июне поставки бензина в Украину упали до 54 тысяч тонн, но ситуация не критична

За первые две недели июня в Украину импортировали 54 тысяч тонн бензина. Украинские импортеры высокооктанового горючего столкнулись с понижением предложения со стороны Литвы и Молдовы во время сезонного роста продаж на АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Общее потребление бензина в стране в июне оценивается в 200 тыс. т. Поскольку Кременчугский НПЗ разрушен, обеспечение рынка полностью базируется на импортных поставках.

Ограничение автомобильных партий горючего из Литвы началось в конце мая со стороны компании Orlen Lietuva. Участники рынка связывают это с ремонтом на польском заводе Orlen в городе Плоцк, который стартовал в начале июня. Один из импортеров сообщил: "Литва в авто дает либо слишком мало, либо не дает вообще ничего". В настоящее время концерн Orlen производит отгрузку преимущественно железнодорожным транспортом; из пунктов Моцкава и Журавица поставляется бензин Мажейкяйского НПЗ.

На южном направлении фиксируют сложности с поставками через Молдову. По состоянию на середину июня местные поставщики предлагают только бензин марки E0. В преддверии обязательного перехода на топливо стандарта E10 количество желающих покупать марку E0 уменьшается.

"Джурджулешты ждут подтверждения объемов E10 от OMV Petrom и Rompetrol, но по срокам пока нет никакой конкретики", - отметил украинский трейдер, работающий на этом направлении. Румынские производители с начала июня отгружают бензин E10 водным и железнодорожным транспортом.

По оценкам трейдеров, текущая ситуация не критична. Несмотря на увеличение количества запросов на закупку, дефицит горючего на рынке отсутствует. Представитель большой сети АЗС прокомментировал ситуацию: "Главное дотянуть до июля, а там ситуация с поставками будет лучше". Ожидается, что в начале июля завершится ремонт на Плоцком НПЗ, что увеличит предложение горючего, а также увеличатся объемы продаж на внутренних украинских базисах.

В мае объемы импорта бензина в Украину выросли почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 90,3 тыс. т. Рост импорта произошел преимущественно за счет крупных розничных сетей, а главными странами-поставщиками стали Литва, Румыния и Германия.