Импорт бензина в Украину вырос на 18%: география поставок и лидеры среди украинских компаний

В феврале импорт бензинов в Украину увеличился на 18% по отношению к январю и достиг отметки 190 тыс. т. По сравнению с февралем прошлого года объемы выросли в 2,4 раза. Активные поставки во второй половине января и феврале позволили создать резерв горючего перед кризисом на Ближнем Востоке.

Страны-поставщики

Западное направление остается основным источником горючего: оттуда поступило 117 тыс. т (на 14% больше, чем в январе). Снабжение с юга выросло на четверть — до 71,4 тыс. т.

Значительный рост продемонстрировал импорт из Греции (завод Motor Oil), объемы которого увеличились в 10 раз, достигнув 35 тыс. т. Это компенсировало сокращение поставок из Румынии и Молдовы, где нефтеперерабатывающие заводы Rompetrol и OMV Petrom начали или запланировали техническое обслуживание. Как следствие, прямой импорт из Румынии и Молдовы снизился на 33%.

Литва сохранила статус лидера среди поставщиков, увеличив отгрузку на 13% до 56,6 тыс. т. Польское направление также показало рост на 28% (до 26,4 тыс. т). Импорт из Словакии и Словении вырос с 8 тыс. т до 9 тыс. т.

Компании-импортеры

Число компаний-импортеров в феврале возросло до 105 (в январе их было 97). Несмотря на увеличение количества игроков, 77% всего импорта приходится на десять крупнейших компаний.

ТОП-10 импортеров бензина в феврале 2026 года / Delo.ua

Компания "ОККО" в феврале увеличила объемы импорта на 73% - до 62,7 тыс. т, привлекая поставки из греческого и словацкого направлений. Также в список крупнейших импортеров вошло "АО Энерго Трейд" с объемом 9,3 тыс. т (преимущественно горючее марки "Hellas" из Греции).

Прогноз на март

В марте прогнозируется снижение объемов импорта горючего из-за совокупности факторов. Спрос на бензин для обеспечения работы генераторов фактически исчез к середине месяца. Нефтеперерабатывающие заводы в Румынии, Польше и Литве приступили к плановым ремонтам, что ограничивает доступный ресурс для украинских компаний.

Дополнительным сдерживающим фактором для увеличения импорта горючего является рост розничных цен на АЗС. Из-за военных действий на Ближнем Востоке стоимость бензина марки А-95 выросла более чем на 7 грн. с начала марта.

Аналитики считают, что уменьшение импорта станет следствием адаптации рынка к новым ценам и ограниченному предложению европейских производителей.

Напомним, в феврале 2026 года Украина импортировала 457 тысяч тонн дизельного горючего, сохранив объемы на уровне января. При этом среднесуточные поставки выросли на 11% - до 16,3 тыс. т в сутки, а закупки американского дизеля из-за польских терминалов увеличились на 37,1%.