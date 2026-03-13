Украина увеличила импорт дизеля: какие страны стали основными поставщиками

В феврале 2026 года Украина импортировала 457 тысяч тонн дизельного горючего, сохранив объемы на уровне января. При этом среднесуточные поставки выросли на 11% — до 16,3 тыс. т в сутки, а закупки американского дизеля из-за польских терминалов увеличились на 37,1%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитики "Нефте Рынка".

Логистика и поставщики

Основным каналом поставки остается железная дорога, на которую приходится 65% всего импорта. Около 80% железнодорожных партий поступило через польские терминалы. Также зафиксированы следующие изменения в других способах доставки:

водный транспорт – рост на 27,3% (до 93,6 тыс. т);

автотранспорт – рост на 49,2% (до 45,9 тыс. т).

До 80% всех железнодорожных партий приходилось на отправку из польских терминалов. Остальные сформировали поступления из Румынии (7,5%), а также транзитные поставки из Литвы (12%) и Австрии (менее 1%).

Что касается поставок водным транспортом, то большинство ресурса поступило в Украину морскими партиями из портов Греции (80,2% водного импорта), остальные – баржами из румынского порта Констанца (19,8%). В то же время, главным донором автопартий в феврале осталась Литва – 71,2% поступлений топливовозами.

Импорт американского горючего

Поставки дизельного горючего производства США выросли на 37,1% по сравнению с январем. Ресурс поступал через терминалы в Польше. Основными получателями американского горючего стали компании UPG (почти половина объема), WOG, OKKO, "БРСМ-Нефть", "Петра Вест", Martin и другие.

Рейтинг импортеров

Первая десятка компаний обеспечила 78,3% всего импорта. Лидеры рынка распределились следующим образом: Группа ОККО – удерживает первое место (16% рынка); Ukrnafta – второе место; UPG – замыкает тройку лидеров; WOG – продемонстрировала наибольший рост (+40%) и поднялась на четвертую строчку.

В топ-10 также вошли "АО Энерго Трейд", Cantarell, ЗПЕК, "Д.Трейдинг", Martin и "БРСМ-Нефть". Общая стоимость зафрахтованного в феврале дизельного топлива к моменту растаможки составила около 362 млн долларов.

Напомним, в течение марта объемы импорта нефтепродуктов в Украину составили почти 250 тысяч тонн. В настоящее время импорт налажен из более чем 10 стран мира, а большинство контрактов на отгрузку топлива успешно выполняются.