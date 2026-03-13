Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,40

44,27

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна збільшила імпорт дизелю: які країни стали основними постачальниками

азс
У лютому 2026 року Україна імпортувала 457 тисяч тонн дизельного пального, зберігши обсяги на рівні січня. При цьому середньодобові поставки зросли на 11% – до 16,3 тис. т на добу, а закупівлі американського дизелю через польські термінали збільшилися на 37,1%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітики "Нафто Ринку".

Логістика та постачальники

Основним каналом постачання залишається залізниця, на яку припадає 65% усього імпорту. Близько 80% залізничних партій надійшло через польські термінали. Також зафіксовано такі зміни в інших способах доставки:

  • водний транспорт — зростання на 27,3% (до 93,6 тис. т); 
  • автотранспорт — зростання на 49,2% (до 45,9 тис. т).

До 80% усіх залізничних партій припадало на відправлення з польських терміналів. Решту сформували надходження з Румунії (7,5%), а також транзитні постачання з Литви (12%) та Австрії (менше 1%).

Щодо постачань водним транспортом, то більшість ресурсу надійшла до України морськими партіями з портів Греції (80,2% водного імпорту), решта – баржами з румунського порту Констанца (19,8%). Водночас головним донором автопартій у лютому залишилася Литва – 71,2% надходжень паливовозами.

Імпорт американського пального

Поставки дизельного пального виробництва США зросли на 37,1% порівняно з січнем. Ресурс надходив через термінали в Польщі. Основними отримувачами американського пального стали компанії UPG (майже половина обсягу), WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта", "Петра Вест", Martin та інші.

Рейтинг імпортерів

Перша десятка компаній забезпечила 78,3% усього імпорту. Лідери ринку розподілилися наступним чином: Група ОККО — утримує перше місце (16% ринку); Ukrnafta — друге місце; UPG — замикає трійку лідерів; WOG — продемонструвала найбільший ріст (+40%) і піднялася на четверту сходинку.

До топ-10 також увійшли "АТ Енерго Трейд", Cantarell, ЗПЕК, "Д.Трейдінг", Martin та "БРСМ-Нафта". Загальна вартість зафрахтованого у лютому дизельного пального до моменту розмитнення склала приблизно 362 млн доларів.

Нагадаємо, протягом березня обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну сягнули майже 250 тисяч тонн. Наразі імпорт налагоджено з понад 10 країн світу, а більшість контрактів на відвантаження палива успішно виконуються.

Автор:
Тетяна Ковальчук