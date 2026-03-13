Україна збільшила імпорт дизелю: які країни стали основними постачальниками

У лютому 2026 року Україна імпортувала 457 тисяч тонн дизельного пального, зберігши обсяги на рівні січня. При цьому середньодобові поставки зросли на 11% – до 16,3 тис. т на добу, а закупівлі американського дизелю через польські термінали збільшилися на 37,1%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітики "Нафто Ринку".

Логістика та постачальники

Основним каналом постачання залишається залізниця, на яку припадає 65% усього імпорту. Близько 80% залізничних партій надійшло через польські термінали. Також зафіксовано такі зміни в інших способах доставки:

водний транспорт — зростання на 27,3% (до 93,6 тис. т);

автотранспорт — зростання на 49,2% (до 45,9 тис. т).

До 80% усіх залізничних партій припадало на відправлення з польських терміналів. Решту сформували надходження з Румунії (7,5%), а також транзитні постачання з Литви (12%) та Австрії (менше 1%).

Щодо постачань водним транспортом, то більшість ресурсу надійшла до України морськими партіями з портів Греції (80,2% водного імпорту), решта – баржами з румунського порту Констанца (19,8%). Водночас головним донором автопартій у лютому залишилася Литва – 71,2% надходжень паливовозами.

Імпорт американського пального

Поставки дизельного пального виробництва США зросли на 37,1% порівняно з січнем. Ресурс надходив через термінали в Польщі. Основними отримувачами американського пального стали компанії UPG (майже половина обсягу), WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта", "Петра Вест", Martin та інші.

Рейтинг імпортерів

Перша десятка компаній забезпечила 78,3% усього імпорту. Лідери ринку розподілилися наступним чином: Група ОККО — утримує перше місце (16% ринку); Ukrnafta — друге місце; UPG — замикає трійку лідерів; WOG — продемонструвала найбільший ріст (+40%) і піднялася на четверту сходинку.

До топ-10 також увійшли "АТ Енерго Трейд", Cantarell, ЗПЕК, "Д.Трейдінг", Martin та "БРСМ-Нафта". Загальна вартість зафрахтованого у лютому дизельного пального до моменту розмитнення склала приблизно 362 млн доларів.

Нагадаємо, протягом березня обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну сягнули майже 250 тисяч тонн. Наразі імпорт налагоджено з понад 10 країн світу, а більшість контрактів на відвантаження палива успішно виконуються.