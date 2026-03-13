Запланована подія 2

Україна імпортувала 250 тисяч тонн пального з початку березня

азс
Україна імпортувала майже 250 тисяч тонн пального / Depositphotos

Протягом березня обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну сягнули майже 250 тисяч тонн. Наразі імпорт налагоджено з понад 10 країн світу, а більшість контрактів на відвантаження палива успішно виконуються.

Як пише Delo.ua, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє "Укрінформ".

"У березні Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензинів, дизелю та скрапленого газу. У резервах є майже по 100 тис. т бензину та дизелю", - заявив він.

Шмигаль повідомив, що основними постачальниками наразі виступають Польща, Литва та Греція, які забезпечують найбільші обсяги нафтопродуктів.

Він наголосив, що Україна імпортує понад 85% пального, тому світова паливна криза впливає на внутрішній ринок. Першочерговим завданням міністерства у таких умовах Шмигаль назвав забезпечення наявності пального - перш за все, для потреб армії та аграріїв.

Також Шмигаль запевнив, що військові наразі мають достатні запаси дизельного пального та авіагасу, а переговори з іноземними постачальниками щодо додаткових обсягів тривають постійно.

Окремим викликом для енергетичної системи України є забезпечення аграрного сектору під час польових робіт. Загальна потреба сільгоспвиробників на період посівної оцінюється у 300 тисяч тонн дизельного пального.

При цьому вже закуплених та законтрактованих запасів вистачить на декілька тижнів.

Нагадаємо, уряд готує новий пакет підтримки для громадян. Він передбачає кешбек на пальне - до 15% під час заправки на АЗС. Програма кешбеку діятиме до 1 травня на всіх АЗС, що приєднаються до ініціативи. Виплати будуть здійснюватися через платформу "Національний кешбек", якою вже користуються понад 9,4 мільйона українців.

Автор:
Тетяна Бесараб