Украина импортировала 250 тысяч тонн топлива с начала марта

В марте объемы импорта нефтепродуктов в Украину достигли почти 250 тысяч тонн. В настоящее время импорт налажен из более чем 10 стран мира, а большинство контрактов на отгрузку топлива успешно выполняются.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".

"В марте Украина уже импортировала около 250 тыс. тонн бензинов, дизеля и сжиженного газа. В резервах есть почти по 100 тыс. т бензина и дизеля", - заявил он.

Шмыгаль сообщил, что основными поставщиками выступают Польша, Литва и Греция, которые обеспечивают наибольшие объемы нефтепродуктов.

Он подчеркнул, что Украина импортирует более 85% горючего, поэтому мировой кризис влияет на внутренний рынок. Первоочередной задачей министерства в таких условиях Шмигаль назвал обеспечение наличия горючего – прежде всего, для нужд армии и аграриев.

Также Шмыгаль заверил, что военные сейчас имеют достаточные запасы дизельного горючего и авиакеросина, а переговоры с иностранными поставщиками по дополнительным объемам продолжаются постоянно.

Отдельным вызовом для энергетической системы Украины есть обеспечение аграрного сектора во время полевых работ. Общая потребность сельхозпроизводителей в период посевной оценивается в 300 тысяч тонн дизельного горючего.

При этом уже закупленных и законтрактованных запасов хватит на несколько недель.

Напомним, правительство готовит новый пакет поддержки для граждан. Он предусматривает кэшбек на горючее – до 15% во время заправки на АЗС. Программа кэшбека будет действовать до 1 мая на всех присоединящихся к инициативе АЗС. Выплаты будут производиться через платформу "Национальный кэшбек", которой уже пользуются более 9,4 миллиона украинцев.