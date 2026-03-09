Запланована подія 2

В Украине возможен дефицит горючего уже в апреле: правительство призывают не игнорировать проблему

В Украине возможен дефицит горючего уже в апреле / Depositphotos

Правительству необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину, чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке уже в апреле.

Как пишет Delo.ua, заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Последствия войны на Ближнем Востоке для Украины

Он отметил, что война на Ближнем Востоке продолжается, и вопреки первым прогнозам быстрого военного решения или дипломатического урегулирования этого конфликта не произошло.

Гетманцев подчеркивает, что новые обстоятельства заставляют более серьезно отнестись к анализу и предупреждению проблем, с которыми может столкнуться и Украина, если война затянется. По мнению нардепа, следует обратить внимание на прогноз одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase & Co относительно перспектив нефтедобычи в странах Ближнего Востока. По данным аналитиков, если движение через Ормузский пролив будет заблокировано, основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней, а дальше будут вынуждены существенно сократить производство.

"Такой сценарий обещает новые серьезные проблемы для мировой экономики. И в этом случае мы можем столкнуться не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом топлива. По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле месяце", - убежден Гет.

Что нужно сделать

Учитывая эти риски, по мнению нардепа, целесообразно уже сейчас стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка, в частности, "Укрнефтью". Гетманцев также считает, что следует изучить возможности формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах.

"Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставкой топлива для сил обороны, нуждающихся в бесперебойных ежедневных поставках, а также для аграриев во время посевной", - убежден нардеп.

Он добавил, что, учитывая серьезность ситуации правительства, необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину, чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке. Также Гетманцев призывает провести предварительные переговоры с международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы.

"Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезные. Чтобы сделать невозможными проблемы, нужно реагировать заранее!", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей .

Также Антимонопольный комитет Украины начал   проверку причин повышения цен   на автозаправках в начале марта 2026г.

Автор:
Светлана Манько