Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гетманцев призвал АЗС не использовать панические настроения для сверхприбылей

АЗС
Антимонопольный комитет должен этим заинтересоваться скачком цен на бензин и дизтопливо / Depositphotos

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей.

Как пишет Delo.ua, об этом нардеп написал в Телеграмм.

Панические настроения для сверхприбылей

"Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес – всегда бизнес, и главная его цель – прибыль", - заметил Гетманцев.

Он добавил, что в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса, как топливный, есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей.

"Все понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный комитет", - подчеркнул Гетманцев.

Антимонопольный комитет должен этим заинтересоваться скачком цен на бензин и дизтопливо

Цена на нефтепродукты растет как минимум через 20 дней после удорожания нефти на мировом рынке, подчеркнул член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Я бы понял, например, если бы мы имели повышение цен на нефть на мировом рынке, а затем примерно в третьей декаде марта увидели бы рост цены на топливо. Причем этот рост был бы разноплановым, исходя из того, что закупка идет от возможностей и объемов партий, ведь оптовые партии бывают неодинаковыми по ценам", - прокомментировал.

Он отметил, что аналогичная картина наблюдалась с января, когда был увеличен акциз на горючее, однако по старым ценам еще ездили около 20 дней. А потом начали понемногу расти цены исходя из нового акциза, заложенного в цену.

"Сейчас ситуация совершенно иная. Баррель нефти марки Brent подскочил до $80, а сегодня цена на заправках выросла на 2–3 грн, заметьте - скоординированно на всех заправках. Я думаю, что Антимонопольный комитет обязательно должен был бы заинтересоваться: "Мальчики, а с какой стати каких-то серьезных исследований? на нефтяном рынке. А сейчас ситуация является абсолютно кричащей.

Заметим, в течение 2-3 марта средняя   стоимость бензина в Украине   выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.

Автор:
Светлана Манько