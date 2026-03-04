Гетманцев призвал АЗС не использовать панические настроения для сверхприбылей

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей.

Как пишет Delo.ua, об этом нардеп написал в Телеграмм.

Панические настроения для сверхприбылей

"Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес – всегда бизнес, и главная его цель – прибыль", - заметил Гетманцев.

Он добавил, что в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса, как топливный, есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей.

"Все понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный комитет", - подчеркнул Гетманцев.

Антимонопольный комитет должен этим заинтересоваться скачком цен на бензин и дизтопливо

Цена на нефтепродукты растет как минимум через 20 дней после удорожания нефти на мировом рынке, подчеркнул член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Я бы понял, например, если бы мы имели повышение цен на нефть на мировом рынке, а затем примерно в третьей декаде марта увидели бы рост цены на топливо. Причем этот рост был бы разноплановым, исходя из того, что закупка идет от возможностей и объемов партий, ведь оптовые партии бывают неодинаковыми по ценам", - прокомментировал.

Он отметил, что аналогичная картина наблюдалась с января, когда был увеличен акциз на горючее, однако по старым ценам еще ездили около 20 дней. А потом начали понемногу расти цены исходя из нового акциза, заложенного в цену.

"Сейчас ситуация совершенно иная. Баррель нефти марки Brent подскочил до $80, а сегодня цена на заправках выросла на 2–3 грн, заметьте - скоординированно на всех заправках. Я думаю, что Антимонопольный комитет обязательно должен был бы заинтересоваться: "Мальчики, а с какой стати каких-то серьезных исследований? на нефтяном рынке. А сейчас ситуация является абсолютно кричащей.

Заметим, в течение 2-3 марта средняя стоимость бензина в Украине выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.