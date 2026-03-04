Гетманцев закликав АЗС не використовувати панічні настрої задля надприбутків

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Як пише Delo.ua, про це нардеп написав у Телеграм.

Панічні настрої задля надприбутків

"Хочу звернутися до представників паливного ринку. Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток", - зауважив Гетманцев.

Він додав, що водночас в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу, як паливний, є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків.

"Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного комітету", - наголосив Гетманцев.

Антимонопольний комітет мав би цим зацікавитися стрибком цін на бензин та дизпаливо

Ціна на нафтопродукти зростає як мінімум через 20 днів після подорожчання нафти на світовому ринку, наголосив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Я б зрозумів, наприклад, якби ми мали підняття цін на нафту на світовому ринку, а потім приблизно у третій декаді березня побачили б зростання ціни на пальне. Причому це зростання було б різноплановим, виходячи з того, що закупівля йде від можливостей та обсягів партій, адже оптові партії бувають неоднаковими за цінами", - прокоментував економіст.

Він зауважив, що аналогічна картина спостерігалася із січня, коли був збільшений акциз на пальне, однак за старими цінами ще їздили десь 20 днів. А потім почали потроху зростати ціни, виходячи з нового акцизу, закладеного в ціну.

"Зараз ситуація абсолютно інакша. Барель нафти марки Brent підскочив до $80, а сьогодні ціна на заправках зросла на 2–3 грн, зауважте - скоординовано на всіх заправках. Я думаю, що Антимонопольний комітет обов'язково мав би зацікавитися: "Хлопчики, а з якого дива?". При всій повазі до цього органу, я щось не пам'ятаю останнім часом якихось серйозних досліджень на нафтовому ринку. А зараз ситуація є абсолютно кричущою. Не може бути такого консолідованого, скоординованого підняття ціни абсолютно в усіх трейдерів на наступний день після початку війни в Перській затоці. Так не працює!", - підкреслив Пендзин.

Зауважимо, протягом 2–3 березня середня вартість бензину в Україні зросла приблизно на 2 грн/л, перевищивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав до 39,05 грн/л, а дизельне пальне – до 65,02 грн/л.