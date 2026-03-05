Глава "Нафтогаза" заверил, что паники на топливном рынке Украины нет

На украинском топливном рынке нет панических настроений, несмотря на рост цен из-за глобальных рыночных колебаний.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільнее" со ссылкой на сообщения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Украинский топливный рынок стабилен

Корецкий сообщил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине выросли примерно на 6 гривен за литр. В то же время он подчеркнул, что главным приоритетом остается бесперебойная поставка нефтепродуктов на украинский рынок и заверил: панических настроений среди потребителей пока нет.

По его словам, сейчас главная задача, как и во всех европейских странах, так и в Украине - обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов. Он подчеркнул, что подобные кризисы уже возникали во время пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны России против Украины.

Также он заверил, что государственная компания "Укрнафта" станет ориентиром установления справедливой цены на топливо в кризисный период.

"Компания до минимума уменьшит дополнительно любую наценку, которая только позволяет покрывать затраты для того, чтобы плавно и спокойно пройти этот сложный период. Поэтому обеспечение нефтепродуктов в плановом режиме. Мы видим, все игроки рынка видят рост реализации. Мы считаем, что это такое шоковое паническое настроение... По этому поводу проблем никаких", - подытожил он.

Напомним, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей.

Также Антимонопольный комитет Украины начал проверку причин повышения цен на автозаправках в начале марта 2026г.