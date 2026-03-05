Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Глава "Нафтогаза" заверил, что паники на топливном рынке Украины нет

бензин
Цены на горючее выросли из-за мировых рынков / Depositphotos

На украинском топливном рынке нет панических настроений, несмотря на рост цен из-за глобальных рыночных колебаний.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільнее" со ссылкой на сообщения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Украинский топливный рынок стабилен

Корецкий сообщил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине выросли примерно на 6 гривен за литр. В то же время он подчеркнул, что главным приоритетом остается бесперебойная поставка нефтепродуктов на украинский рынок и заверил: панических настроений среди потребителей пока нет.

По его словам, сейчас главная задача, как и во всех европейских странах, так и в Украине - обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов. Он подчеркнул, что подобные кризисы уже возникали во время пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны России против Украины.

Также он заверил, что государственная компания "Укрнафта" станет ориентиром установления справедливой цены на топливо в кризисный период.

"Компания до минимума уменьшит дополнительно любую наценку, которая только позволяет покрывать затраты для того, чтобы плавно и спокойно пройти этот сложный период. Поэтому обеспечение нефтепродуктов в плановом режиме. Мы видим, все игроки рынка видят рост реализации. Мы считаем, что это такое шоковое паническое настроение... По этому поводу проблем никаких", - подытожил он.

Напомним, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей.

Также Антимонопольный комитет Украины начал проверку причин повышения цен   на автозаправках в начале марта 2026г.

Автор:
Ольга Опенько