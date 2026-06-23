В "Дії" появилась новая военная облигация "Алупка": сколько стоит и как купить

В приложении "Дія" стала доступна для покупки новая военная облигация "Алупка". Этот инструмент позволяет гражданам финансировать потребности государства и получать пассивный доход.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса.

Доходность и как купить?

Новая облигация имеет следующие финансовые параметры:

стоимость одной ценной бумаги составляет от 1025,5 грн;

уровень доходности начинается с 16,25%;

официальная дата выплаты денежных средств и процентов назначена на 26 апреля 2028 года.

Процесс покупки полностью цифровой и состоит из четырех шагов:

нужно открыть приложение "Дія";

на главном экране или в меню услуг найти раздел "Военные облигации";

выбрать из списка название "Алупка", указать партнерское финансовое учреждение и нужное количество бумаг;

подписать документ с помощью электронной подписи и оплатить покупку.

Куда уходят средства от продажи?

Вырученные от продажи облигаций финансовые ресурсы государство направляет на обеспечение сектора безопасности и обороны. В частности, деньги идут на выплату зарплат украинским военнослужащим, закупку обеспечения для армии и поддержание общей экономической устойчивости.

За время функционирования этой услуги в приложении пользователи приобрели более 29,2 млн. военных облигаций. Общая сумма этих инвестиций превысила 30,2 млрд. грн.

Напомним, с таном на 1 июня объем инвестиций граждан Украины в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума в 148,5 млрд грн, продемонстрировав рост на 56,4% по сравнению с маем прошлого года.