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В "Дії" появилась новая военная облигация "Алупка": сколько стоит и как купить
В приложении "Дія" стала доступна для покупки новая военная облигация "Алупка". Этот инструмент позволяет гражданам финансировать потребности государства и получать пассивный доход.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса.
Доходность и как купить?
Новая облигация имеет следующие финансовые параметры:
- стоимость одной ценной бумаги составляет от 1025,5 грн;
- уровень доходности начинается с 16,25%;
- официальная дата выплаты денежных средств и процентов назначена на 26 апреля 2028 года.
Процесс покупки полностью цифровой и состоит из четырех шагов:
- нужно открыть приложение "Дія";
- на главном экране или в меню услуг найти раздел "Военные облигации";
- выбрать из списка название "Алупка", указать партнерское финансовое учреждение и нужное количество бумаг;
- подписать документ с помощью электронной подписи и оплатить покупку.
Куда уходят средства от продажи?
Вырученные от продажи облигаций финансовые ресурсы государство направляет на обеспечение сектора безопасности и обороны. В частности, деньги идут на выплату зарплат украинским военнослужащим, закупку обеспечения для армии и поддержание общей экономической устойчивости.
За время функционирования этой услуги в приложении пользователи приобрели более 29,2 млн. военных облигаций. Общая сумма этих инвестиций превысила 30,2 млрд. грн.
Напомним, с таном на 1 июня объем инвестиций граждан Украины в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума в 148,5 млрд грн, продемонстрировав рост на 56,4% по сравнению с маем прошлого года.