- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Дії" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена и какая доходность
В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, украинцы уже приобрели более 21,7 млн облигаций на 22,6 млрд грн через "Дію"
Как отметил Федоров, теперь в приложении "Дія" доступна облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.
"Инвестировать в облигации через действие просто и удобно. Выбирайте желаемое и покупайте в несколько кликов", - подчеркнул министр.
Как приобрести облигацию:
- Откройте "Дія".
- На главном экране нажмите " Военные облигации ".
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Волчанск
- Судак.
В октябре в приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Лисичанск" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.
Также в "Дії" добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.