Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена и какая доходность

облигация
В приложении "Действие" появилась новая военная облигация "Алчевск". Фото: t.me/zedigital

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, украинцы уже приобрели более 21,7 млн облигаций на 22,6 млрд грн через "Дію"

Как отметил Федоров, теперь в приложении "Дія" доступна облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

"Инвестировать в облигации через действие просто и удобно. Выбирайте желаемое и покупайте в несколько кликов", - подчеркнул министр.

Как приобрести облигацию:

  1. Откройте "Дія".
  2. На главном экране нажмите " Военные облигации ".
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

  • Бахчисарай
  • Керчь
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Макеевка
  • Симферополь
  • Аскания Нова
  • Ялта
  • Железный Порт
  • Новая Каховка
  • Лазурное
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Волчанск
  • Судак.

В октябре в приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Лисичанск" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.

Также в "Дії" добавили еще   пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.

Автор:
Светлана Манько