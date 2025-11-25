В "Дії" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена и какая доходность

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, украинцы уже приобрели более 21,7 млн облигаций на 22,6 млрд грн через "Дію"

Как отметил Федоров, теперь в приложении "Дія" доступна облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

"Инвестировать в облигации через действие просто и удобно. Выбирайте желаемое и покупайте в несколько кликов", - подчеркнул министр.

Как приобрести облигацию:

Откройте "Дія". На главном экране нажмите " Военные облигации ". Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

Бахчисарай

Керчь

Джанкой

Евпатория

Макеевка

Симферополь

Аскания Нова

Ялта

Железный Порт

Новая Каховка

Лазурное

Джарилгач

Гурзуф

Волчанск

Судак.

В октябре в приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Лисичанск" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.

Также в "Дії" добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.