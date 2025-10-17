- Категория
В "Дії" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена
В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Лисичанск" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, украинцы уже приобрели более 21,5 млн военных облигаций в "Дії". Федоров подчеркнул, что это почти 22,4 млрд грн прямой помощи для Сил обороны.
Купив одну облигацию "Лисичанск" за 1067 грн под 16,9% годовых, через год получаете уже 1245 грн.
Министр отметил, что каждая приобретенная военная облигация обеспечивает наших военных техникой, провизией и медикаментами, а также укрепляет экономику.
Как приобрести облигацию:
- Откройте "Дію".
- На главном экране нажмите " Военные облигации ".
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Волчанск
- Судак.
В приложении "Дія" появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых.
Также в "Дію" добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.