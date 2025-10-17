Запланована подія 2

Читати українською

В "Дії" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена

облигация
Поддерживайте Силы обороны — покупайте новую облигацию "Лисичанск"

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Лисичанск" с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, украинцы уже приобрели более 21,5 млн военных облигаций в "Дії". Федоров подчеркнул, что это почти 22,4 млрд грн прямой помощи для Сил обороны.

Купив одну облигацию "Лисичанск" за 1067 грн под 16,9% годовых, через год получаете уже 1245 грн.

Министр отметил, что каждая приобретенная военная облигация обеспечивает наших военных техникой, провизией и медикаментами, а также укрепляет экономику.

Как приобрести облигацию:

  1. Откройте "Дію".
  2. На главном экране нажмите " Военные облигации ".
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

  • Бахчисарай
  • Керчь
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Макеевка
  • Симферополь
  • Аскания Нова
  • Ялта
  • Железный Порт
  • Новая Каховка
  • Лазурное
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Волчанск
  • Судак.

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых.

Также в "Дію" добавили еще   пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.

Автор:
Светлана Манько