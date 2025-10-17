Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена

облігація
Підтримуйте Сили оборони — купуйте нову облігацію "Лисичанськ"

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Лисичанськ” з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

За його словами, українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через "Дію".Федоров наголосив, що це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

Купивши одну облігацію "Лисичанськ" за 1 067 грн під 16,9% річних, через рік отримуєте вже 1 245 грн. 

Міністр зауважив, що кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.

Як придбати облігацію:

  1. Відкрийте "Дію".
  2. На головному екрані натисніть на розділ "Військові облігації".
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть й оплатіть.
  5. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст. 

  • Бахчисарай
  • Керч
  • Джанкой
  • Євпаторія
  • Макіївка
  • Сімферополь
  • Асканія Нова
  • Ялта
  • Залізний Порт
  • Нова Каховка
  • Лазурне
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Вовчанськ
  • Судак.

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.

Також у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Автор:
Світлана Манько