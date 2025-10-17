У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Лисичанськ” з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через "Дію".Федоров наголосив, що це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

Купивши одну облігацію "Лисичанськ" за 1 067 грн під 16,9% річних, через рік отримуєте вже 1 245 грн.

Міністр зауважив, що кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.

Як придбати облігацію:

Відкрийте "Дію". На головному екрані натисніть на розділ " Військові облігації". Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть й оплатіть. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.

Бахчисарай

Керч

Джанкой

Євпаторія

Макіївка

Сімферополь

Асканія Нова

Ялта

Залізний Порт

Нова Каховка

Лазурне

Джарилгач

Гурзуф

Вовчанськ

Судак.

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.

Також у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.