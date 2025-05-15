У "Дії" доступні нові військові облігації

Користувачі застосунку "Дія" можуть придбати ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Дію".

Це — не лише спосіб інвестувати в економіку України, а й дієва підтримка Сил оборони.

За кожною облігацією — конкретна мета: забезпечення армії дронами, логістикою, продовольством, а також виплата зарплат освітянам, медикам і пенсій українцям. Усі вкладення повертаються з відсотками, без комісій і прихованих платежів.

Умови нових облігацій:

Токмак — ставка 15%, виплата 4 лютого 2026 року;

Соледар — ставка 16,75%, виплата 24 червня 2026 року;

Форос — ставка 16,75%, виплата 3 листопада 2027 року;

Новий Світ — ставка від 16,4%, виплата 14 квітня 2027 року;

Лівадія — ставка від 17,9%, виплата 9 червня 2027 року.

Як це працює

У "Дії" пояснюють, що механізм простий. Наприклад, придбавши 10 облігацій "Токмак" за 10 443 грн, користувач отримає через рік 11 509 грн на картку "єПідтримка".

У Мінцифри закликають українців не чекати результатів міжнародних переговорів, а самим долучатися до посилення обороноздатності держави — просто зараз, через смартфон.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.