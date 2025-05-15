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В "Дії" доступны новые военные облигации
Пользователи "Дія" могут приобрести еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Дію".
Это не только способ инвестировать в экономику Украины, но и действенная поддержка сил обороны.
По каждой облигации — конкретная цель: обеспечение армии дронами, логистикой, продовольствием, а также выплата зарплат педагогам, медикам и пенсиям украинцам. Все вложения возвращаются с процентами, без комиссий и скрытых платежей.
Условия новых облигаций:
- Токмак – ставка 15%, выплата 4 февраля 2026 года;
- Соледарь – ставка 16,75%, выплата 24 июня 2026 года;
- Форос – ставка 16,75%, выплата 3 ноября 2027 года;
- Новый Свет – ставка от 16,4%, выплата 14 апреля 2027 года;
- Ливадия – ставка от 17,9%, выплата 9 июня 2027 года.
Как это работает
В "Дії" объясняют, что механизм прост. Например, приобретя 10 облигаций "Токмак" за 10 443 грн, пользователь получит через год 11 509 грн на карточку "єПідтримка".
В Минцифры призывают украинцев не ждать результатов международных переговоров, а самим приобщаться к усилению обороноспособности государства прямо сейчас, через смартфон.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.