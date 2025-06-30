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У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена

Купуйте нову облігацію в Дії — Алушта
Фото: diia.gov.ua

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу застосунку "Дія".

Як це працює?

"Кожна придбана облігація — це внесок у зброю, техніку, медикаменти для наших військових, виплату зарплат медикам і вчителям, пенсій та соціальних допомог. А ще — це інвестиція з гарантованим прибутком", - наголошують у пресслужбі застосунку.

Купуєте 10 облігацій Алушта за 10 481 грн під 16,8% річних — через рік отримуєте 12 452 грн на картку "єПідтримка".

Купівля облігацій у Дії — це 0% комісії та 0 грн 0 коп. прихованих платежів.

Як придбати облігацію:

  1. Відкрийте Дію.
  2. На головному екрані натисніть на розділ Військові облігації.
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть й оплатіть.
  5. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст. 

  • Бахчисарай
  • Керч
  • Джанкой
  • Євпаторія
  • Макіївка
  • Сімферополь
  • Асканія Нова
  • Ялта
  • Залізний Порт
  • Нова Каховка
  • Лазурне
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Вовчанськ
  • Судак.

Також нещодавно у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Автор:
Світлана Манько