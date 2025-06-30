У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу застосунку "Дія".

Як це працює?

"Кожна придбана облігація — це внесок у зброю, техніку, медикаменти для наших військових, виплату зарплат медикам і вчителям, пенсій та соціальних допомог. А ще — це інвестиція з гарантованим прибутком", - наголошують у пресслужбі застосунку.

Купуєте 10 облігацій Алушта за 10 481 грн під 16,8% річних — через рік отримуєте 12 452 грн на картку "єПідтримка".

Купівля облігацій у Дії — це 0% комісії та 0 грн 0 коп. прихованих платежів.

Як придбати облігацію:

Відкрийте Дію. На головному екрані натисніть на розділ Військові облігації. Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть й оплатіть. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.

Бахчисарай

Керч

Джанкой

Євпаторія

Макіївка

Сімферополь

Асканія Нова

Ялта

Залізний Порт

Нова Каховка

Лазурне

Джарилгач

Гурзуф

Вовчанськ

Судак.

Також нещодавно у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.