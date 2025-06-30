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У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена
У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу застосунку "Дія".
Як це працює?
"Кожна придбана облігація — це внесок у зброю, техніку, медикаменти для наших військових, виплату зарплат медикам і вчителям, пенсій та соціальних допомог. А ще — це інвестиція з гарантованим прибутком", - наголошують у пресслужбі застосунку.
Купуєте 10 облігацій Алушта за 10 481 грн під 16,8% річних — через рік отримуєте 12 452 грн на картку "єПідтримка".
Купівля облігацій у Дії — це 0% комісії та 0 грн 0 коп. прихованих платежів.
Як придбати облігацію:
- Відкрийте Дію.
- На головному екрані натисніть на розділ Військові облігації.
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
- Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
Які облігації доступні в "Дії"
Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.
- Бахчисарай
- Керч
- Джанкой
- Євпаторія
- Макіївка
- Сімферополь
- Асканія Нова
- Ялта
- Залізний Порт
- Нова Каховка
- Лазурне
- Джарилгач
- Гурзуф
- Вовчанськ
- Судак.
Також нещодавно у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.