В приложении "Дія" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".

Как это работает?

"Каждая приобретенная облигация — это вклад в оружие, технику, медикаменты для наших военных, выплату зарплат медикам и учителям, пенсиям и социальным пособиям. А еще — это инвестиция с гарантированной прибылью", — отмечают в пресс-службе приложения.

Покупаете 10 облигаций Алушта за 10 481 грн. под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн. на карточку "єПідтримка".

Покупка облигаций в "Дії" — это 0% комиссии и 0 грн 0 коп. скрытых платежей.

Как приобрести облигацию:

Откройте Дію. На главном экране нажмите раздел Военные облигации . Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

Бахчисарай

Керчь

Джанкой

Евпатория

Макеевка

Симферополь

Аскания Нова

Ялта

Железный Порт

Новая Каховка

Лазурное

Джарилгач

Гурзуф

Волчанск

Судак.

Также недавно в "Дію" добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.