- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В приложении "Дія" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена
В приложении "Дія" появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".
Как это работает?
"Каждая приобретенная облигация — это вклад в оружие, технику, медикаменты для наших военных, выплату зарплат медикам и учителям, пенсиям и социальным пособиям. А еще — это инвестиция с гарантированной прибылью", — отмечают в пресс-службе приложения.
Покупаете 10 облигаций Алушта за 10 481 грн. под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн. на карточку "єПідтримка".
Покупка облигаций в "Дії" — это 0% комиссии и 0 грн 0 коп. скрытых платежей.
Как приобрести облигацию:
- Откройте Дію.
- На главном экране нажмите раздел Военные облигации .
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Волчанск
- Судак.
Также недавно в "Дію" добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.