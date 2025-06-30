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В приложении "Дія" появилась новая военная облигация: какому городу посвящена

Купите новую облигацию в Действии — Алушта
Фото: diia.gov.ua

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".

Как это работает?

"Каждая приобретенная облигация — это вклад в оружие, технику, медикаменты для наших военных, выплату зарплат медикам и учителям, пенсиям и социальным пособиям. А еще — это инвестиция с гарантированной прибылью", — отмечают в пресс-службе приложения.

Покупаете 10 облигаций Алушта за 10 481 грн. под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн. на карточку "єПідтримка".

Покупка облигаций в "Дії" — это 0% комиссии и 0 грн 0 коп. скрытых платежей.

Как приобрести облигацию:

  1. Откройте Дію.
  2. На главном экране нажмите раздел  Военные облигации .
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

  • Бахчисарай
  • Керчь
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Макеевка
  • Симферополь
  • Аскания Нова
  • Ялта
  • Железный Порт
  • Новая Каховка
  • Лазурное
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Волчанск
  • Судак.

Также недавно в "Дію" добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.

Автор:
Светлана Манько