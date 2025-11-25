- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена та яка прибутковість
У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, українці вже придбали понад 21,7 млн облігацій на 22,6 млрд грн через "Дію"
Як зауважив Федоров, тепер у застосунку "Дія" доступна облігація "Алчевськ" з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.
"Інвестувати в облігації через Дію просто та зручно. Обирайте бажану й купуйте в кілька кліків", - наголосив міністр.
Як придбати облігацію:
- Відкрийте "Дію".
- На головному екрані натисніть на розділ "Військові облігації".
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
- Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
Які облігації доступні в "Дії"
Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.
- Бахчисарай
- Керч
- Джанкой
- Євпаторія
- Макіївка
- Сімферополь
- Асканія Нова
- Ялта
- Залізний Порт
- Нова Каховка
- Лазурне
- Джарилгач
- Гурзуф
- Вовчанськ
- Судак.
У жовтні у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Лисичанськ” з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.
Також у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.