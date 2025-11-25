У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена та яка прибутковість

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці вже придбали понад 21,7 млн облігацій на 22,6 млрд грн через "Дію"

Як зауважив Федоров, тепер у застосунку "Дія" доступна облігація "Алчевськ" з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.

"Інвестувати в облігації через Дію просто та зручно. Обирайте бажану й купуйте в кілька кліків", - наголосив міністр.

Як придбати облігацію:

Відкрийте "Дію". На головному екрані натисніть на розділ " Військові облігації". Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть й оплатіть. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.

Бахчисарай

Керч

Джанкой

Євпаторія

Макіївка

Сімферополь

Асканія Нова

Ялта

Залізний Порт

Нова Каховка

Лазурне

Джарилгач

Гурзуф

Вовчанськ

Судак.

У жовтні у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Лисичанськ” з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Також у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.