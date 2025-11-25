Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Дії" з’явилася нова військова облігація: якому місту присвячена та яка прибутковість

облігація
У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” . Фото: t.me/zedigital

У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

За його словами, українці вже придбали понад 21,7 млн облігацій на 22,6 млрд грн через "Дію"

Як зауважив Федоров, тепер у застосунку "Дія" доступна облігація "Алчевськ" з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.

"Інвестувати в облігації через Дію просто та зручно. Обирайте бажану й купуйте в кілька кліків", - наголосив міністр.

Як придбати облігацію:

  1. Відкрийте "Дію".
  2. На головному екрані натисніть на розділ "Військові облігації".
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть й оплатіть.
  5. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст. 

  • Бахчисарай
  • Керч
  • Джанкой
  • Євпаторія
  • Макіївка
  • Сімферополь
  • Асканія Нова
  • Ялта
  • Залізний Порт
  • Нова Каховка
  • Лазурне
  • Джарилгач
  • Гурзуф
  • Вовчанськ
  • Судак.

У жовтні у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Лисичанськ” з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Також у "Дію" додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Автор:
Світлана Манько