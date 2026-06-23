У "Дії" з'явилася нова військова облігація "Алупка": скільки коштує та як придбати

У застосунку "Дія" стала доступна для купівлі нова військова облігація "Алупка". Цей інструмент дозволяє громадянам фінансувати потреби держави та водночас отримувати пасивний дохід.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба державного сервісу.

Прибутковість та як купити?

Нова облігація має наступні фінансові параметри:

вартість одного цінного папера становить від 1 025,5 грн;

рівень дохідності починається від 16,25%;

офіційна дата виплати коштів та відсотків призначена на 26 квітня 2028 року.

Процес купівлі є повністю цифровим і складається з чотирьох кроків:

потрібно відкрити застосунок "Дія";

на головному екрані або у меню послуг знайти розділ "Військові облігації";

вибрати зі списку назву "Алупка", вказати партнерську фінансову установу та потрібну кількість паперів;

підписати документ за допомогою електронного підпису й оплатити покупку.

Куди йдуть кошти від продажу?

Отримані від продажу облігацій фінансові ресурси держава спрямовує на забезпечення сектору безпеки й оборони. Зокрема, гроші йдуть на виплату заробітних плат українським військовослужбовцям, закупівлю забезпечення для армії та підтримання загальної економічної стійкості.

За час функціонування цієї послуги у застосунку користувачі придбали понад 29,2 млн військових облігацій. Загальна сума цих інвестицій перевищила 30,2 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 1 червня обсяг інвестицій громадян України в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму у 148,5 млрд грн, продемонструвавши зростання на 56,4% порівняно з травнем минулого року.