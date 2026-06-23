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ЕБРР может выделить "Укрэнерго" 90 млн евро на модернизацию энергосистемы

Электричество
Кабмин обновил наблюдательные советы "Укрэнерго" и "Оператора ГТС Украины" / Unsplash

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), создала правовые предпосылки для привлечения НЭК "Укрэнерго" кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 90 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Новые инвестиции в энергетику

Денежные средства планируют направить на реализацию проекта "Поддержка устойчивости Укрэнерго (расширение Северного региона)", предусматривающего модернизацию и развитие объектов системы передачи электроэнергии.

Решением НКРЭКУ также уполномочен председатель Комиссии подписать соответствующий договор от имени регулятора. Этот документ является одним из обязательных условий для заключения кредитного соглашения между "Укрэнерго" и ЕБРР.

При привлечении финансирования средства используют на реконструкцию и строительство объектов электросетевой инфраструктуры, в том числе подстанций напряжением 330 кВ. Кроме того, прорабатывается возможность получения грантовой поддержки для закупки резервного оборудования и увеличения пропускной способности межгосударственных электрических интерконнекторов.

В НКРЭКУ отмечают, что реализация проекта будет способствовать повышению надежности работы системы передачи электроэнергии, усилению энергетической безопасности Украины и дальнейшей интеграции украинской энергосистемы в европейское энергетическое пространство.

Напомним, с начала года в Украину поступило 4007 единиц энергетического оборудования для обновления и поддержки энергосистемы. Среди полученной техники – генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Автор:
Ольга Опенько