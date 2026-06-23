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ЄБРР може надати "Укренерго" 90 млн євро на модернізацію енергосистеми

Електрика
Кабмін оновив наглядові ради "Укренерго" та "Оператора ГТС України" / Unsplash

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), створила правові передумови для залучення НЕК “Укренерго” кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 90 млн євро. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Нові інвестиції в енергетику

Кошти планують спрямувати на реалізацію проєкту "Підтримка стійкості Укренерго (розширення Північного регіону)", що передбачає модернізацію та розвиток об’єктів системи передачі електроенергії.

Рішенням НКРЕКП також уповноважено голову Комісії підписати відповідний договір від імені регулятора. Цей документ є однією з обов’язкових умов для укладення кредитної угоди між "Укренерго" та ЄБРР.

У разі залучення фінансування кошти використають на реконструкцію та будівництво об’єктів електромережевої інфраструктури, зокрема підстанцій напругою 330 кВ. Окрім цього, опрацьовується можливість отримання грантової підтримки для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних інтерконекторів.

У НКРЕКП зазначають, що реалізація проєкту сприятиме підвищенню надійності роботи системи передачі електроенергії, посиленню енергетичної безпеки України та подальшій інтеграції української енергосистеми до європейського енергетичного простору.

Нагадаємо,  з початку року до України надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання для відновлення та підтримки енергосистеми. Серед отриманої техніки - генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Автор:
Ольга Опенько