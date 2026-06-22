Україна отримала понад 4000 одиниць енергетичного обладнання з початку року

З початку року до України надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання для відновлення та підтримки енергосистеми. Серед отриманої техніки — генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства енергетики України.

Масштабну технічну допомогу надали партнери з ЄС, США, Канади, Японії, Великої Британії, Туреччини та інших країн, а також міжнародні організації UNICEF/WASH, PFRU та компанія VOLVO. Загалом до підтримки українського енергосектору з початку року долучилися десятки держав.

Наразі українська сторона очікує на надходження додаткових партій допомоги, до яких увійдуть:

903 генератори;

426 трансформаторів;

159 одиниць іншого спецобладнання (зокрема котлів, БМК і КГУ).

Розподіл допомоги по регіонах

Енергетичне обладнання оперативно направляють у найзавзятіші точки України. З початку року зі складів хабу в регіони відправили 432 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 3,4 тис. тонн. Місцевим громадам та енергетикам уже передали 2503 генератори, 88 трансформаторів, а також 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

Загалом за час повномасштабного вторгнення за координації Міненерго в Україну надійшов 2421 гуманітарний вантаж. Сукупна вага переданого енергообладнання перевищила 31 тис. тонн, з яких понад 27,1 тис. тонн уже успішно розподілені між областями. Донорами допомоги за цей час виступили 39 держав світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах захисту від блекаутів Київ отримав від румунського міста Тімішоара партію потужних генераторів. Столиці передали чотири установки загальною потужністю 100 кВт для забезпечення енергетичної стійкості інфраструктури.

Водночас критично важливу підтримку отримують і прифронтові регіони. Зокрема, Харків отримає 32 мільйони євро від ЄС та ЄБРР на нові котельні та когенерацію для термінового відновлення пошкодженої системи централізованого теплопостачання міста.