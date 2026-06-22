Через спеку в Україну повернулися відключення електроенергії: в окремих районах Києва відсутнє світло

В Україні вже розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів. В окремих районах Києва 22 червня було відсутнє світло.

Як пише Delo.ua, про це розповів УНІАН голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

"В принципі, так, можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії вже розпочався в Україні. Не забуваємо, що ворог готує наступні обстріли, які можуть ще більше посилити дефіцит через пошкодження підстанцій", – зазначив експерт.

Він додав, що головною причиною відключень стало масове використання кондиціонерів внаслідок літньої спеки.

"Зараз спостерігається дефіцит електроенергії в ранкові та вечірні години. Це пов’язано з тим, що активно використовується кондиціонуюче обладнання. Кондиціонери сумарно в Україні можуть давати додатковий дефіцит електроенергії на рівні до 1,8-2 ГВт/год. Це величезна цифра. І цей сумарний дефіцит призводить до того, що в Києві і інших регіонах України відбуваються відключення побутових споживачів", – підкреслює Ігнатьєв.

За його словами, влітку блоки АЕС виходять на плановий ремонт – це ще одна причина. Водночас на імпорт електроенергії з Європи не варто особливо розраховувати.

"Не забуваємо, що 2 енергоблоки АЕС, а це 2 ГВт/год – виведені зараз в планові ремонти. Хоч вони й з випередженням графіку йдуть, але все одно. В Європі зараз також спека – у наших сусідів румунів, угорців, словаків, поляків. Тому немає такого об’єму електроенергії у них, щоб нам видавати для покриття нашого дефіциту. Зараз імпорт набагато нижчий. Все це сумарно дає дефіцит електроенергії. Тому в різних регіонах, де найбільше споживання, але немає можливості передати, розподілити електроенергію, якраз і створюється дефіцит", – наголошує експерт.

Він прогнозує, що світло вимикатимуть, навіть якщо українці будуть менше використовувати кондиціонери.

"Якщо ми разом зменшимо споживання за рахунок невикористання електроенергії для кондиціонерів, то в ранкові години це може бути до 2 годин, не враховуючи обстріли. В вечірні години – від 3 до 4 годин", – вважає Ігнатьєв.

У Києві зникло світло

Мешканці окремих районів Києва в понеділок, 22 червня, повідомили про відключення електроенергії. Зокрема, відключення світла фіксували в Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Окрім того, світло зникло й у частині Оболонського району, зокрема, на вулиці Йорданській. Як повідомляють жителі столиці, у будинкових чатах з'являються повідомлення про початок аварійних відключень електроенергії.

В ДТЕК підтверджують відсутність світла в Дніпровському та Дарницькому районах Києва внаслідок аварії. Згідно з повідомленням енергетиків, електропостачання має повернутись в домівки до 16:00.

Натомість у Міненерго повідомляли, що 22 червня застосування обмежень не прогнозується.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.