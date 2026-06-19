До енергомережі повернули черговий енергоблок АЕС після ремонту

У межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років черговий атомний енергоблок після завершення планово-попереджувального ремонту підключено до енергомережі України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

У компанії наголосили, що екватор ремонтної кампанії вже пройдено, а більшість планово-попереджувальних ремонтів на енергоблоках АЕС виконуються з випередженням графіка на кілька діб.

"Українська енергосистема має необхідний ресурс для стабільної роботи. Саме це дозволяє країні проходити поточний період без застосування графіків відключень електроенергії, які через наслідки масованих російських атак були вимушеним заходом минулого року», – підкреслив очільник "Енергоатому" Павло Ковтонюк.

Він додав, що від початку року українські атомні електростанції виробили понад 25 млрд кВт·год електроенергії, перевищивши показники прогнозного балансу Міністерства енергетики України більш ніж на 500 млн кВт·год.

Зазначається, що повернення до роботи ще одного енергоблока дозволить збільшити відпуск електроенергії в енергосистему та посилити її стійкість напередодні періоду максимальних навантажень.

Планові ремонти атомних станцій

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.