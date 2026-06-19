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В энергосеть вернули очередной энергоблок АЭС после ремонта

ХАЭС
Хмельницкая АЭС. Фото: Минэнерго

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов очередной атомный энергоблок после завершения планово-предупредительного ремонта подключен к сети Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

В компании подчеркнули, что экватор ремонтной кампании уже пройден, а большинство планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках АЭС выполняются с опережением графика на несколько суток.

"Украинская энергосистема имеет необходимый ресурс для стабильной работы. Именно это позволяет стране проходить текущий период без применения графиков отключений электроэнергии, которые из-за последствий массированных российских атак были вынужденной мерой в прошлом году», – подчеркнул глава "Энергоатома" Павел Ковтонюк.

Он добавил, что с начала года украинские атомные электростанции произвели более 25 млрд кВтч электроэнергии, превысив показатели прогнозного баланса Министерства энергетики Украины более чем на 500 млн кВтч.

Отмечается, что возврат к работе еще одного энергоблока позволит увеличить отпуск электроэнергии в энергосистему и усилить ее устойчивость в преддверии максимальных нагрузок.

Плановые ремонты атомных станций

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить   плановые ремонты атомных станций   во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой.   работают на максимуме.

Автор:
Светлана Манько