Решили выжать максимум: Украина впервые прошла отопительный сезон без ремонтов АЭС

Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Энергоблоки украинских АЭС работают на максимуме и нарастили коэффициент использования установленной мощности в осенне-зимний период.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что энергоблоки украинских АЭС нарастили коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в осенне-зимний период.

Этот показатель отражает, насколько эффективно используется существующая мощность атомных энергоблоков для их максимальных возможностей. Если проще – сколько времени на протяжении холодов отечественные блоки работали непрерывно и производили электроэнергию.

"Впервые в истории отечественной атомной энергетики удалось достигнуть 100% коэффициента использования установленной мощности. Блоки работают на максимуме весь осенне-зимний период", - отмечают в "Энергоатоме".

Для сравнения в 2020-2021 гг., то есть до полномасштабного вторжения РФ, этот коэффициент достигал 64,7%, а в прошлом отопительном сезоне – 81,9%.

"Энергоатом пересмотрел подход к планово-предупредительным ремонтам, сместив акцент на максимальной работе энергоблоков именно в осенне-зимний период. И это дало свои результаты", – отметил и. о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин.

"Энергоатом" планирует сократить время ремонтных работ на энергоблоках АЭС

АО "НАЭК "Энергоатом" проводит работу по уменьшению продолжительности планово-предупредительных ремонтов, чем меньше энергоблок находится в ремонте – тем больше электроэнергии он сможет выработать для нужд потребителей и предприятий Украины.

Также в 2023 году на первом энергоблоке Южноукраинской АЭС продолжались работы по продлению срока его эксплуатации. Ранее такой процесс нуждался в выводе блока в ремонт по меньшей мере на 100 суток. Но специалисты "Энергоатома" смогли без длительной остановки провести необходимые работы.

"Мы сократили время и извлекли выгоду: сохранили генерацию и обеспечили электроэнергией страну, а также смогли получить положительное решение о продолжении работы блока на 10 лет", – отметил Котин.

Продолжительность ремонтов была такой:

2022 год - 634 суток

2023 год - 618 суток

2024 год - 612 суток (запланировано).

Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.