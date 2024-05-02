"Угроза для обороны страны": В правительстве Польши высказались против широкопутной железной дороги из Украины в Гданьск

Польские чиновники выступают против идеи прокладки железнодорожного пути шириной 1520 мм из Украины в Гданьск, видя в этом риски для обороноспособности страны.

Об этом сообщает издание latifundist.

В 2022-2023 годах украинская сторона неоднократно предлагала Варшаве построить такую железную дорогу во время межправительственных переговоров и в письменной форме. В июле 2022 года экспертный отчет выявил ряд угроз от этого проекта.

"Самой главной угрозой, однако, является негативное влияние широкопутного сообщения с Гданьском на стратегию обороны страны", - рассказала Анна Шуманская, представитель Министерства инфраструктуры.

Министерство считает нецелесообразным введение в Польше железнодорожного пути российско-белорусского стандарта. Вместо этого возможно наращивание перевозок украинского зерна уже существующей железнодорожной сетью общеевропейской ширины с помощью специализированных вагонов.

Риск для национальной безопасности видит и генерал в отставке Ярослав Крашевский. По его словам, протягивание к границам НАТО железной дороги шириной 1520 мм – плохая идея, поскольку вражеские службы будут пытаться уберечь ее для дальнейшего использования.

"Я полностью согласен с утверждением, что строительство таких путей в Польше было бы угрозой нашей оборонной стратегии", — говорит Ярослав Крашевский, генерал в отставке, бывший начальник ракетно-артиллерийских войск и директор Бюро национальной безопасности.

В то же время Дариуш Шимвич из Польско-украинской хозяйственной палаты отмечает, что в евроинтеграционном курсе Украине следует адаптироваться к европейским железнодорожным стандартам.

Инвесторы готовы профинансировать строительство широкого пути

3 апреля стало известно, что украинские инвесторы готовы профинансировать строительство широкопутной железной дороги в порты Гданьск в Польше и Клайпеда в Литве, создание которой будет способствовать транспортировке украинского зерна и позволит Польше получать прибыль от его транзита.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отметил, что если будет построен широкий путь от украинской границы до Гданьска, то украинские компании будут гарантировать объемы перевозок на этом маршруте в течение следующих 10 лет.

Что касается специальных вагонов, о которых говорит Мининфраструктуры Польши, вероятно, речь идет о созданном Украиной новом вагоне-хопере предназначенном для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов и приспособленном как до 1520 мм, украинского пути так и до 1435 мм европейского. Его конструкция максимально учитывает требования для перевозки аграрной продукции, а технические характеристики обеспечивают оптимальное соотношение объема и веса.

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