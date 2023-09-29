"Укрзализныця" договорилась с американской DAI Global о содействии зерновому экспорту в направлении ЕС

"Укрзализныця" и американская девелоперская компания DAI Global LLC подписали меморандум по реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID). Как сообщается в сообщении украинской госкомпании, он предусматривает развитие экспорта украинского зерна железнодорожным транспортом.

"Усиливаем большую совместную работу по развитию железнодорожной зерновой логистики Украина – ЕС вместе с нашими партнерами – Проектом USAID. Наша общая задача – увеличение экспорта зерна путем разработки решений, которые помогут повысить и продемонстрировать эффективность и рентабельность железнодорожной экспортной логистики Украины", - подчеркнул глава правления УЗ Евгений Лященко.

В частности, такими решениями меморандум определяет поддержку в ремонте и восстановлении вагонов-зерновозов (хопперов) и приобретении локомотивов, перевозящих вагоны с зерном, уменьшение расходов на транспортировку зерна путем улучшения трансграничного сотрудничества в транспортных сборах и правилах, совместных действий, которые уменьшают расходы и повышают эффективность процессов взвешивания и сканирования грузов, а также в усовершенствовании перегрузочного оборудования.

Также среди них – предоставление комплексных услуг по проектированию и строительству на приоритетных пунктах пересечения границы и другие направления и проекты, которые с согласия участников меморандума позволят увеличить возможности Украины и ее железнодорожной сети для экспорта аграрной продукции.

В рамках проекта DAI Global будет работать над поддержкой восстановления и развития инфраструктуры страны и инфраструктуры отдельных отраслей экономики Украины, прежде всего отрасли железнодорожного транспорта.

Это может включать, в частности, модернизацию инфраструктуры пунктов пересечения границы, закупку маневровых локомотивов, оборудования для взвешивания и мониторинга перевозок грузов, с акцентом на зерновые культуры.

Также компания будет оказывать содействие и оказывать поддержку в привлечении дополнительного финансирования, в том числе от международных финансовых организаций, для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним также, что в сентябре "Укрзализныця" и дочерняя компания Австрийских федеральных железных дорог Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между двумя странами. В частности, в УЗ интересуются возможностью перевозки зерна собственными зерновозами через Словакию и Венгрию.