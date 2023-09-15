Україна домовилася про інтермодальні залізничні перевезення з Австрією: тестуватимуть вже у вересні

"Укрзалізниця" та дочірня компанія Австрійських федеральних залізниць Rail Cargo Austria домовилися про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Як повідомли в українській держкомпанії, відповідний меморандум сторони підписали 14 вересня.

"Цим меморандумом ми розпочинаємо роботу над реалізацією проєкту інтермодальних перевезень між нашими країнами. Наразі ми оцінюємо можливості встановлення регулярного залізничного сполучення такого типу між Києвом та Віднем і розглядаємо маршрут через Львів та Будапешт для долучення до проєкту якомога більше великих міст", — повідомив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

Сторони також обговорили можливість експлуатації зерновозів парку "Укрзалізниці" на території Угорщини та Словаччини й особливості митного оформлення імпортно-експортних операцій інтермодальних перевезень.

Згідно з меморандумом, у рамках реалізації проєкту "Укрзалізниця" відповідатиме за тяговий рухомий склад, інтермодальні вагони широкої колії, термінальні послуги та митні формальності в Україні, а Rail Cargo Group, до якої входить Rail Cargo Austria, бере на себе відповідальність за вказаними пунктами на території Євросоюзу.

Зазначається, що старт проєкту очікується вже у 2023 році: сторони погодили попереднє тестове перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт вже у вересні.

Як Україна запроваджує інтермодальні перевезення

Інтермодальні перевезення є переміщенням вантажів за принципом "від дверей до дверей", у якому послідовно задіяно принаймні два види транспорту. При цьому готуються й виконуються вони під єдиним керівництвом. Організатор погоджує дії всіх сторін - вантажовласників, перевізників і перевізних комплексів - на усіх етапах перевезення і відповідає за схоронність вантажу, терміни виконання та оплату послуги.

В Україні було оголошено про запровадження таких послуг лише в лютому цього року. Йдеться про перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу "Ліски".

Перший рейс з контрейлерною платформою було відправлено 31 березня. Наприкінці липня УЗ оголосила про запровадження послугу перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці. Також заявлялося про плани на Румунію, Австрію та Туреччину.

Зазначимо також, що Європейській союз в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility виділив "Укрзалізниці" гранти на розбудову інфраструктури прикордонних станцій Вадул-Сірет, Ягодин та Чоп (на останній планується розбудувати інтермодальний термінал в напрямку Словаччини).