"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою компанією для запуску інтермодального сполучення з країнами Європи

"Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з німецькою логістичною компанією Global asset and logistics company (VTG GmbH). Як ідеться у повідомленні української держкомпанії, співпраця з VTG буде спрямована на розвиток інтермодального сполучення між Україною та країнами Європи.

Як наголосив директор УЗ з комерційної роботи і логістики Тимофій Мураховський, такі перевезення мають низку переваг для клієнтів, зокрема, ритмічність, прогнозований час і вартість перевезень, а також дозволяють інтегрувати залізничні перевезення з території України в європейський простір.

Також повідомляється, що крім підписання вказаного меморандуму, в рамках міжнародної виставки Transport logistic 2023 у Мюнхені делегація УЗ зустрілася з керівництвом французької машинобудівної компанії Alstom, під час якої, зокрема, було обговорено запровадження сучасних технологічних рішень для інтеграції вантажних залізничних перевезень в європейську систему.

Так, за словами представника УЗ в країнах Балтії Артема Хачатуряна, йшлося про можливість інтеграції в Україні технологічної розробки іспанської компанії Tria – вагонних візків з розсувною системою для переходу з колії шириною 1435 мм на колію 1520 мм.

За результатами проведених переговорів передбачається створення експертної групи, яка оцінить перспективність запровадження даної технології європейськими залізницях на прикордонних переходах з коліями 1435 мм і 1520 мм.

Про спільні зусилля для розвитку залізничних перевезень у Європі йшлося також і під час зустрічей делегації "Укрзалізниці" з представниками PKP Cargo, EP Logistics та "Словенськими залізницями".

Нагадаємо, що на початку нинінього року "Укрзалізниця" запровадила інтермодальний сервіс, який об’єднує перевезення контейнерних, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу "Ліски". Перший рейс з контрейлерною платформою було відправлено 31 березня. УЗ розглядає можливість організації таких перевезень до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.