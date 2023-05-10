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Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" підписала меморандум з Литвою: в чому його мета

уз, литва
Залізничники також планують розвивати альтернативні транспортні коридор. Фото: Andrey Kurmelyov / Вікіпедія

9 травня у Мюнхені "Укрзалізниця" підписала меморандум про співробітництво з Литовською залізничною компанією LTG Cargo. Залізничники планують реалізувати спільний проєкт “Операційна модель FREE Rail”

Мета проєкту полягає в збільшенні пропускної спроможності залізниці, створення спільної залізничної системи та розвиток перевезень по колії 1520 мм, повідомляєтся на сайті товариства.

В рамках проєкту залізничники також планують розвивати альтернативні транспортні коридори, які з'єднають портам Балтійського моря з Україною, та підуть в обхід Росії і Біілорусі.

Ще один Меморандум УЗ підписала з польською компанією LAUDE SMART INTERMODAL S.A.  В ньому йдеться про розвиток потенціалу для транспортування наливних вантажів, управління залізничними вагонами, оптимізацію їхньої кількості, а також -  вдосконалення залізничної логістики.

Протягом 2022 року литовська вантажна залізнична компанія LTG Cargo перевезла 84 тис. тонн аграрної продукції з України до морського порту Клайпеда.

Автор:
Тетяна Гойденко