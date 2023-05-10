"Укрзализныця" подписала меморандум с Литвой: в чем его цель

9 мая в Мюнхене "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Литовской железнодорожной компанией LTG Cargo. Железнодорожники планируют реализовать совместный проект "Операционная модель FREE Rail"

Цель проекта заключается в увеличении пропускной способности железной дороги, создании общей железнодорожной системы и развитии перевозок по пути 1520 мм, сообщается на сайте УЗ.

В рамках проекта железнодорожники также планируют развивать альтернативные транспортные коридоры, которые соединят порты Балтийского моря с Украиной и пойдут в обход России и Беларуси.

Еще один Меморандум подписала с польской компанией LAUDE SMART INTERMODAL S.A. В нем говорится о развитии потенциала для транспортировки наливных грузов, управлении железнодорожными вагонами, оптимизации их количества, а также - совершенствовании железнодорожной логистики.

В 2022 году литовская грузовая железнодорожная компания LTG Cargo перевезла 84 тыс. тонн аграрной продукции из Украины в морской порт Клайпеда.