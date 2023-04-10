Литовская компания Cargo перевезла более 84 тыс. тонн агропродукции из Украины

В 2022 году литовская грузовая железнодорожная компания LTG Cargo транзитом через территорию Польши перевезла 84 тыс. тонн аграрной продукции из Украины в морской порт Клайпеда.

Об этом в интервью ЦТС рассказала генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме.

По ее словам, из Украины через Польшу компания транспортирует зерно, подсолнечное масло, кукурузу, нефть. Зерно перевозится контейнерами через пограничные железнодорожные переходы Мостиска-2/Медика, Ягодин/Дорохуск и Тракишки/Шестокай в морской порт Клайпеда.

Транспортировка нефти происходит в обратном направлении – со станции Моцкава в Украину. Для этого уже в июне прошлого года компания частично возобновила работу "дочки" LTG Cargo Ukraine, оказывающей экспедиционные услуги.

Шиме добавила, что из Литвы в Украину компания транспортировала в прошлом году 120 тыс. тонн нефти.

Кроме того, в следующем году компания начнет тестовые перевозки полуприцепов по маршруту Черноморск-Драугисте. В Литве уже сейчас видят растущую потребность в этом. Ожидается, что впоследствии такие перевозки станут регулярными интермодальными поездами, курсирующими дважды в неделю.

Сообщается также, что дочернее предприятие LTG Cargo – LTG Cargo Ukraine – и польская компания PKP Cargo подписали соглашение, согласно которому первая стала оператором железнодорожных грузоперевозок между Литвой и Украиной через территорию Польши.

Напомним, украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с инициативой установить специальные железнодорожные тарифы для зерновых грузов для перевалки в портах Дуная. В УЗА уверены, что такое изменение поможет сделать порты конкурентоспособными.