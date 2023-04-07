УЗА призывает изменить тарифы на железнодорожные перевозки зерна для перевалки в портах Дуная

Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с инициативой установить специальные железнодорожные тарифы для зерновых грузов для перевалки в портах Дуная. В УЗА уверены, что такое изменение поможет сделать конкурентоспособными порты. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ассоциации.

В УЗА проанализировали работу и пришли к выводу, что порты Дуная последние 30 лет приходили в упадок через дополнительные километры пути для автотранспорта и отсутствие специального тарифа для железной дороги, что позволяло бы им конкурировать с портами Одессы. Кроме того, имеющиеся мощности не могут обеспечить перевалку необходимого количества груза при заблокированных Черном и Азовском морях.

Инвесторы не вкладывают деньги в строительство новых складов и механизацию имеющихся, поскольку есть понимание, что объекты не окупят себя в мирное время из-за неконкурентноспособности с портами Одессы из-за более длинного плеча доставки.

Изменение тарифов для зерновых грузов для железнодорожных перевалок в портах Дуная позволило бы им конкурировать с портами Одесского региона и в мирное время. В то же время в УЗА не назвали размер тарифа, или формулу для их вычисления, которую в ассоциации считали бы приемлемой. В то же время, предлагаются ввести возможность временного использования средств Государственного фонда Внутренних водных путей для компенсации специального тарифа железнодорожных перевозок.

Кроме того, в УЗА считают, что целесообразно будет, если "Укрзализныця" создаст специальные тарифы на аренду вагонов и увеличение скорости движения поездов, которые будут направляться в порты Дуная, а также применит украинские железнодорожные бригады и локомотивы для перевозки зерна по территории Молдовы.

"Такие шаги существенно удешевят стоимость логистики и придадут дополнительную экономическую привлекательность использованию транзитных железнодорожных линий и улучшат инвестиционный климат дунайских портов", — подчеркивают в ассоциации.

Более того, УЗА предлагает варианты, как можно прийти к соглашению о снижении стоимости перевозки по территории Молдовы, чтобы открыт недавно железнодорожный транзитный участок Бессарабяска – Рени заработал. В частности, ассоциация считает целесообразным провести межправительственные переговоры между Украиной и Молдовой по этому вопросу.

"Ведь экономические расчеты сегодня показывают, что невозможно использовать преимущества этого открытого участка - стоимость перевозки по транзитной части 129 км на территории Молдовы втрое дороже аналогичной дистанции по территории Украины и составляет около 12 долл. без НДС на тоне зерна", - подытожили в УЗА. .

Напомним, что недавно УЗА также обращалась к правительству с просьбой сформировать рейдовые перевалки всем дунайским портам. В свою очередь в Украинском дунайском пароходстве отмечают, что зерновое и металлургическое сырье составляли основу грузов УДП в 2022 году.