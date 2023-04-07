УЗА закликає змінити тарифи на залізничні перевезення зерна для перевалки в портах Дунаю

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з ініціативою встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів для перевалки в портах Дунаю. В УЗА впевнені, що така зміна допоможе зробити порти конкурентоздатними. Про це 7 квітня повідомила пресслужба асоціації.

В УЗА проаналізували роботу та дійшли висновку, що порти Дунаю останні 30 років занепадали через додаткові кілометри шляху для автотранспорту та відсутність спеціального тарифу для залізниці, що дозволяв би їм конкурувати з портами Одеси. Крім того, наявні потужності не можуть забезпечити перевалку необхідної кількості вантажу при заблокованих Чорному та Азовському морях.

Інвестори не вкладають гроші в будівництво нових складів і механізацію наявних, оскільки є розуміння, що об’єкти не окуплять себе в мирний час через неконкурентнозданість із портами Одеси через довше плече доставки.

Зміна тарифів для зернових вантажів для залізничних перевалки в портах Дунаю дозволила б їм конкурувати з портами Одеського регіону і в мирний час. Водночас в УЗА не назвали розмір тарифу, чи формулу для х обчислення, яку б в асоціації вважали ю прийнятною. Водночас пропонуються запровадити можливість тимчасового використання коштів Державного фонду Внутрішніх водних шляхів для компенсації спеціального тарифу залізничних перевезень.

Крім того, в УЗА вважають, доцільно буде, якщо "Укрзалізниця" створить спеціальні тарифи на оренду вагонів та збільшення швидкості руху поїздів, що прямуватимуть до портів Дунаю, а також застосує українські залізничні бригади та локомотиви для перевезення зерна територією Молдови.

"Такі кроки суттєво здешевлять вартість логістики та нададуть додаткової економічної привабливості використанню транзитних залізничних ліній та покращать інвестиційний клімат дунайських портів", — підкреслюють в асоціації.

Більше того, УЗА пропонує варіанти, як можна дійти згоди про зниження вартості перевезення територією Молдови, щоб відкрита нещодавно залізнична транзитна дільниця Бесарабяска – Рені запрацювала. Зокрема, асоціація вважає доцільним провести міжурядові переговори між Україною та Молдовою щодо цього питання.

"Адже економічні розрахунки сьогодні показують, що неможливо використовувати переваги цієї відкритої дільниці – вартість перевезення по транзитній частині 129 км на території Молдови втричі дорожче ніж за аналогічну дистанцію по території України та становить близько 12 дол без ПДВ на тоні зерна", — підсумували в УЗА.

Нагадаємо, нещодавно УЗА також зверталася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам. В свою чергу в Українському дунайському пароплавстві зазначають, що зернові та металургійна сировина складали основу вантажів УДП у 2022 році.