Українське дунайське пароплавство розпочало розбудову власного флоту

На Кілійському суднобудівному судноремонтному заводі розпочалася підготовка до створення несамохідного судна з конструкцій суден-донорів. Це наступний етап проєкту розбудови флоту барж Українського дунайського пароплавства (УДП).

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Про це повідомив голова УДП Дмитро Москаленко.

На сліп підняли два перших ліхтера (різновид баржі) які виступають донорами. Москаленко пояснив, що з часів розпаду СРСР відмовилися і від радянської системи ліхтерних перевезень, адже використання цих невеличких суден довжиною лише 40 метрів у якості річкових барж економічно недоцільне.

На їхній основі можна створювати справжні баржі з великою вантажопідйомністю — цю можливість вирішили використати. Нове судно будується шляхом стикування двох ліхтерів через вставку, що вирізається із третього ліхтеря.

Станом на початок березня в УДП залишилося 86 ліхтерів, більша частина з яких псується. У найближчі 2-3 роки УДП планує повністю закрити питання ліхтерів: всі судна, які ще перебувають у задовільному технічному стані трансформують в баржі. Очікується, що отримають таким чином ще 5-6 баржевих караванів.

"Економічні розрахунки, проведені нашими аналітиками, свідчать, що інвестиції у будівництво SLG барж є абсолютно виправданими. Тим більше, що конверсію ми проводимо на власному виробництві. Так чи інакше, будівництво нових барж вже фактично стартувало. Як я вже зазначив, два перші ліхтери вже готуються до "нового життя", ще 7 ліхтерів відібрані для перебудови і з часом також перемістяться на завод", — резюмував Москаленко.

Баржі будуть створювати на основі ліхтерів. Фото: ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Баржі будуть створювати на основі ліхтерів. Фото: ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Баржі будуть створювати на основі ліхтерів. Фото: ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Баржі будуть створювати на основі ліхтерів. Фото: ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство"

Нагадаємо, УДП також почало співпрацю з поромним комплексом "Орлівка - Ісакча" на кордоні України та Румунії. 90% трафіку через "Орлівку" як пункт пропуску складають контейнерні автотранспортні перевезення до Констанци, оскільки звідти до найбільшого румунського порту лише 145 км.