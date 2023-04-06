"Укрзализныця" увеличила объем перевозки грузов: в марте установили рекорд с начала полномасштабной войны

"Укрзализныця" в марте перевезла 12,2 млн тонн грузов, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.

По его словам, в марте было перевезено на 3,9 млн тонн, или на 47%, больше грузов, чем за аналогичный месяц в прошлом году, а также на 1 млн тонн, или на 8,7%, больше по отношению к февралю 2023 года.

В течение месяца в экспортном сообщении перевезено 5,3 млн тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 73,4%, а по отношению к февралю – на 4%.

Первые три места в структуре экспортных перевозок заняли: