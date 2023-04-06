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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" увеличила объем перевозки грузов: в марте установили рекорд с начала полномасштабной войны

Грузовые вагоны, поезд, Укрзализныця
Грузовые вагоны. Фото: Министерство инфраструктуры Украины

"Укрзализныця" в марте перевезла 12,2 млн тонн грузов, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.

По его словам, в марте было перевезено на 3,9 млн тонн, или на 47%, больше грузов, чем за аналогичный месяц в прошлом году, а также на 1 млн тонн, или на 8,7%, больше по отношению к февралю 2023 года.

В течение месяца в экспортном сообщении перевезено 5,3 млн тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 73,4%, а по отношению к февралю – на 4%.

Первые три места в структуре экспортных перевозок заняли:

  • зерновые грузы – 2,5 млн тонн (47%);
  • руда железная и марганцевая – 1,7 млн тонн (33%);
  • черные металлы – 0,4 млн. тонн (6%).