Литовська компанія Cargo перевезла понад 84 тис. тон агропродукції з України

Протягом 2022 року литовська вантажна залізнична компанія LTG Cargo транзитом через територію Польщі перевезла 84 тис. тонн аграрної продукції з України до морського порту Клайпеда.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповіла генеральна директорка LTG Cargo Еґле Шиме.

За її словами, з України через Польщу компанія транспортує зерно, соняшникову олію, кукурудзу, нафту. Зерно перевозиться контейнерами через прикордонні залізничні переходи Мостиська-2/Медика, Ягодин/Дорохуск і Тракішкі/Шяштокай до морського порту Клайпеда.

Транспортування нафти відбувається в зворотному напрямку - зі станції Моцкава до України. Для цього вже в червні минулого року компанія частково відновили роботу "дочки" LTG Cargo Ukraine, яка надає експедиційні послуги.

Шиме додала, що з Литви до України компанія транспортувала минулого року 120 тис. тонн нафти.

Окрім цього, наступного року компанія почне тестові перевезення напівпричепів за маршрутом Чорноморськ-Драугісте. У Литві вже зараз бачать зростаючу потребу в цьому. Очікується, що згодом такі перевезення стануть регулярними інтермодальними поїздами, що курсують двічі на тиждень.

Повідомляється також, що дочірнє підприємство LTG Cargo - LTG Cargo Ukraine - та польська компанія PKP Cargo підписали угоду, згідно з якою перша стала оператором залізничних вантажоперевезень між Литвою та Україною через територію Польщі.

Нагадаємо, українська зернова асоціація звернулася до уряду з ініціативою встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів для перевалки в портах Дунаю. В УЗА впевнені, що така зміна допоможе зробити порти конкурентоздатними.