"Укрзализныця" планирует запустить в ЕС новый тип поездов

В июне этого года "Укрзализныця" планирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.

Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофей Мураховский, пишет Rail Insider.

Он сообщил, что компания успешно опробовала платформу для контрейлерных перевозок во внутригосударственном сообщении. На очереди отправление через границу.

"Мы совершили тестовый прогон платформы, на которой стоял не тягач и полуприцеп, а именно полуприцеп. Это испытание очень успешно прошло. У нас есть возможность сформировать парк из примерно 100 платформ", - рассказал Мураховский.

По его словам, это будет инновационная для Украины разработка перевозок. В этом месяце "Укрзализныця" планирует осуществить первую тестовую перевозку за границу.

"Очень надеемся, что в следующем месяце мы запустим первый тестовый поезд с контрейлерами", – отметил Муроховский.

Кроме того, он отметил, что проводятся результативные переговоры с партнерами в Польше по осуществлению контрейлерных перевозок.

По словам представителя "Укрзализныци", введение регулярных контрейлерных перевозок позволит сократить логистические расходы и решить дефицит водителей.

"Это позволяет, во-первых, решить проблему очередей на границах, а во-вторых, оптимизировать штат, потому что мы все знаем проблему с наймом водителей. А это решает проблему кардинально", - подчеркнул Мураховский.

Заметим, контрейлеры – это автомобильные прицепы, приспособленные для буксировки седельными тягачами.

Напомним также, что в феврале "Укрзализныця" завершила реконструкцию двух участков во Львовской области, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейской колее Перемышль - Нижанковичи - Хырев - Смольница - Устрики Долишни - Загуж.

А уже в апреле украинские и польские железнодорожники организовали первую тестово -испытательную поездку поезда по маршруту Люблин – Рава-Русская по пути европейской ширины 1435 мм.