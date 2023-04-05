Залізничники почали тестування відновленої євроколії з Польщі до Рави-Руської

Українські та польські залізничники 5 квітня організували першу тестово-випробувальну поїздку поїзда маршрутом Люблін – Рава-Руська колією європейської ширини 1435 мм.

Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, цей поїзд за кілька місяців має дати старт сполученню між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів.

"Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом "Укрзалізниці" на українській колії, який у свою чергу домчить пасажирів до Львова", - йдеться в повідомленні.

У відомстві кажуть, що запуск такого сполучення дозволить задовольнити величезний попит українців на зручне переміщення поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

В міністерстві нагадують, що відновлений залізничний пункт пропуску у Раві-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. "Укрзалізниця" відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Зазначається, що після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

Нагадаємо також, що в лютому "Укрзалізниця" завершила реконструкцію двох дільниць у Львівській області, що дозволило відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією Перемишль - Нижанковичі - Хирів - Смільниця - Устрики Долішні - Заґуж.