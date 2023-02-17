"Укрзалізниця" відновила рух потягів на двох дільницях на кордоні з Польщею

АТ "Укрзалізниця" завершило реконструкцію двох дільниць, що дозволило відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією Перемишль-Нижанковичі-Хирів-Смільниця-Устрики Долішні-Заґуж, більше відомий як "Лінія 102".

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Про це 17 лютого повідомила пресслужба "Укрзалізниці" та Мінінфраструктури.

Для відновлення сполучення "Лінії 102" "Укрзалізниця" відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів на дільницях держкордон — Старжава — Хирів — Нижанковичі — Держкордон (лінія 102) та Хирів — Самбір. Також компанія відремонтувала вокзальну інфраструктуру в Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

"У рамках робіт на дільницях, що пролягають територією України, капітально відремонтовано близько 68,3 км колій, з них 29,5 км — широкої (1520 мм), 8,6 км — європейського зразка (1435 мм) та 30,2 км — суміщеної. Вкладено решітку на залізобетонних шпалах. Крім того, відремонтовано 10 мостів, 4 пасажирські платформи, 9 будівель та споруд технологічного призначення, а також вокзали в Хирові, Нижанковичах та Старжаві", — резюмували в УЗ.

Реконструювання дозволило вп’ятеро скоротити відстань подорожі від Кросценко Бєщадського повіту через територію України до повітового міста Перемишль. Якби рух відбувався лише територією Польщі, то потяг мав би подолати 269 км, водночас довжина шляху через станцію Хирів становить близько 53 км.

"Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку — польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок", – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, у 2022 році "Укрзалізниця" також завершила електрифікацію залізничної лінії Ковель – Ізов – держкордон. Ця ділянка проходить територією Волинської області, ведучи з Ковеля до кордону з Польщею біля міста Грубешів через Турійськ, Володимир та Устилуг.