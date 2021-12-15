Теперь просто Владимир: Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский

Верховная Рада Украины на заседании 15 декабря переименовала город Владимир-Волынский в город Владимир.

За проект "Постановления о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области № 6378” проголосовало 348 народных депутатов.

Проект постановления предлагает переименовать город Владимир-Волынский в город Владимир.

Отметим, переименование города было инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия.

“В соответствии с материалами, предоставленными Волынским областным советом, указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет". В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. Отмечается, что именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку "Волынский". Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме”, — говорится в пояснительной записке к документу.

Влади́мир-Волы́нский — город в Волынской области Украины. Административный центр Владимир-Волынского района. Численность населения города на 1 апреля 2014 года составляла 38 950 человек.

Напомним, 1 июля 2021 года Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское (Торецкая городская община Бахмутского района Донецкой области) в Нью-Йорк.

Ранее Верховная Рада приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.