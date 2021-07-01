Рада вернула название Нью-Йорк поселку у линии фронта на Донбассе

Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское (Торецкая городская община Бахмутского района Донецкой области) в Нью-Йорк.

За принятие соответствующего проекта постановления №5081 проголосовал 301 народный депутат. Против голосовал лишь один депутат — Евгений Шевченко, исключенный ранее из фракции "Слуга народа".

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Авторами документа были трое членов парламентского комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству — Андрей Клочко (председатель) и Виталий Безгин (оба от "Слуги народа"), а также Роман Лозинский ("Голос"). Его внесли в Раду в феврале текущего года.

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В пояснительной записке они отмечают, что с соответствующей инициативой в парламент обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.

"Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия... Вопрос о переименовании Новгородского поддержан территориальной общиной, согласован в соответствии с законодательством, рассмотрен и одобрен Новгородским поселковым советом, военно-гражданской администрацией города Торецка и Донецкой ОВГА", — отмечают авторы.

Они также сослались на позицию Украинского института национальной памяти, выступавшего в поддержку восстановления прежнего названия поселка и указывавшего, что решение о переименовании Нью-Йорка в Новгородское президиум Верховного совета Украинской СССР в 1951 году было "продиктовано политико-идеологическими соображениями Коммунистической партии".

Отметим, что поселок Новгородское, по официальным данным Госслужбы статистики на начало 2021 года, имел 9,9 тысячи жителей и был одним из двух крупнейших на подконтрольной Украине части Донецкой области (по данным переписи-2001 — крупнейшим, с 11,9 тысячи жителей). Однако такие цифры давно не являются релевантными, в том числе потому что населенный пункт расположен непосредственно у линии разграничения сторон вооруженного конфликта на Донбассе (с другой стороны находится город Горловка).

Напомним также, что в Раду предыдущего созыва уже вносили в декабре 2016 года проект постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, но так этот вопрос и не рассмотрели.